أسباب التهابات اللثة.. أمراض تزيد من حدوثها.. السكري أبرزها

يعتبر التهابات اللثة والأسنان من أصعب المشكلات التي تواجه الأسنان نظرًا للآلام التي تنتج عن التهابات اللثة والأسنان، وأهميتها في صحة المريض حيث يتعرض بعض منا إلى مشكلات يومية في أسنانه، إلا أننا نتجاهلها والبعض الآخر يسعى لحلها.
وقال أحمد هاشم أخصائي الزراعة والتركيبات التعويضية للوجه والفكين، إن مشاكل التهابات اللثة والأسنان يمكن أن يكون لها العديد من الأسباب، إلا أنه يمكن الوقاية منها بطرق مختلفة، ومن أبرز أسباب التهابات اللثة والأسنان، ما يلي:
أسباب التهابات اللثة :
وأكد هاشم في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الأسباب الرئيسية التي تؤدي لـ التهابات اللثة هي إهمال المريض في أسنانه، حيث ان عدم غسل الأسنان، والامتناع عن المضمة بشكل صحيح، وعدم استخدام الخيوط الطبية للتخلص من بقايا الأطعمة، مما يؤدي إلى تراكمات الأطعمة التي تؤدي إلى تراكم البكتيريا وحدوث التهابات اللثة.
وأضاف هاشم، إلى أنه في حال كان الشخص يعتني بأسنانه ويقوم بغسلها باستمرار، ولكن اللثة تنزف دم فهو يجب أن ينتبه إلى الفرشاة التي يستخدمها فهي إذن غير مناسبة له لنوعية اللثة، أو نوعية أسنانه حيث أن الشخص يجب أن يعي أن هناك ٣ أنواع من فرشاة الأسنان، ويختار المناسبة لنوعية اللثة والأسنان، حيث ان الطبيب افضل من يحدد هذا الأمر.
أمراض تتسبب في التهابات اللثة والأسنان:
1- مرض السكري:
وأفاد هاشم، أنه من أكثر الأمراض التي تؤثر على الأسنان واللثة هو مرض السكري لذلك يجب على مريض السكر أن ينتبه للأمر، ويتابع باستمرار مع طبيب أسنان متخصص يهتم بأسنانه فلا تضعف ولا تتأثر بالسلب.
2- الضحكة اللثوية:
وأشار هاشم، إلى ان الضحكة اللثوية هي أن يكون جزء كبير من الأسنان مغطى باللثة أي توجد زيادات لثوية على الأسنان، مما يفقد الضحكة الشكل الجمالي، ويمكن التعامل مع الضحكة اللثوية، باستخدام الليزر عن طريق إزالة الزيادات دون ألم أو نزيف أو جروح بالإضافة إلى ضمان خروج الشكل النهائي بشكل جمالي معتاد دون أي مجازفات على عكس العلاج السابق، والذي كان عن طريق المشرط وكان يؤدي لمشكلات كثيرة وتكون النتيجة غير مضمونة مثل الليزر.
وقال أحمد هاشم أخصائي الزراعة والتركيبات التعويضية للوجه والفكين، إن مشاكل التهابات اللثة والأسنان يمكن أن يكون لها العديد من الأسباب، إلا أنه يمكن الوقاية منها بطرق مختلفة، ومن أبرز أسباب التهابات اللثة والأسنان، ما يلي:
أسباب التهابات اللثة :
وأكد هاشم في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الأسباب الرئيسية التي تؤدي لـ التهابات اللثة هي إهمال المريض في أسنانه، حيث ان عدم غسل الأسنان، والامتناع عن المضمة بشكل صحيح، وعدم استخدام الخيوط الطبية للتخلص من بقايا الأطعمة، مما يؤدي إلى تراكمات الأطعمة التي تؤدي إلى تراكم البكتيريا وحدوث التهابات اللثة.
وأضاف هاشم، إلى أنه في حال كان الشخص يعتني بأسنانه ويقوم بغسلها باستمرار، ولكن اللثة تنزف دم فهو يجب أن ينتبه إلى الفرشاة التي يستخدمها فهي إذن غير مناسبة له لنوعية اللثة، أو نوعية أسنانه حيث أن الشخص يجب أن يعي أن هناك ٣ أنواع من فرشاة الأسنان، ويختار المناسبة لنوعية اللثة والأسنان، حيث ان الطبيب افضل من يحدد هذا الأمر.
علاج التهابات اللثة :
وتابع هاشم، بأن طرق علاج التهابات اللثة تعتمد على الالتزام بجلسات تنظيف الاسنان وإزالة الجير والزوائد، بالإضافة إلى أن المريض يجب أن يعرف جيدًا كيف يهتم بأسنانه، وفقًا لطبيعته وطبيعة أسنانه التي يصفها طبيب الأسنان، حيث ان الإهتمام باللثة هي أهم قاعدة في الحفاظ على الأسنان، حيث ان مشاكل اللثة له تأثير كبير على الأسنان، ويمكن ان تؤدي إلى فقدان الأسنان.
وتابع هاشم، بأن طرق علاج التهابات اللثة تعتمد على الالتزام بجلسات تنظيف الاسنان وإزالة الجير والزوائد، بالإضافة إلى أن المريض يجب أن يعرف جيدًا كيف يهتم بأسنانه، وفقًا لطبيعته وطبيعة أسنانه التي يصفها طبيب الأسنان، حيث ان الإهتمام باللثة هي أهم قاعدة في الحفاظ على الأسنان، حيث ان مشاكل اللثة له تأثير كبير على الأسنان، ويمكن ان تؤدي إلى فقدان الأسنان.
أمراض تتسبب في التهابات اللثة والأسنان:
1- مرض السكري:
وأفاد هاشم، أنه من أكثر الأمراض التي تؤثر على الأسنان واللثة هو مرض السكري لذلك يجب على مريض السكر أن ينتبه للأمر، ويتابع باستمرار مع طبيب أسنان متخصص يهتم بأسنانه فلا تضعف ولا تتأثر بالسلب.
2- الضحكة اللثوية:
وأشار هاشم، إلى ان الضحكة اللثوية هي أن يكون جزء كبير من الأسنان مغطى باللثة أي توجد زيادات لثوية على الأسنان، مما يفقد الضحكة الشكل الجمالي، ويمكن التعامل مع الضحكة اللثوية، باستخدام الليزر عن طريق إزالة الزيادات دون ألم أو نزيف أو جروح بالإضافة إلى ضمان خروج الشكل النهائي بشكل جمالي معتاد دون أي مجازفات على عكس العلاج السابق، والذي كان عن طريق المشرط وكان يؤدي لمشكلات كثيرة وتكون النتيجة غير مضمونة مثل الليزر.