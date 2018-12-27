السكري .. 4 أمراض خطيرة يمكن تجنبها عند تناول عصير السبانخ

توحي الأبحاث بأنّ تقطيع اوراق السبانخ وضربه في الخلاط الكهربائي، هو الطريقة الصحية لتناوله، حيث إن تناول الخضراوات المورقة يكسر مضادات الأكسدة فيها، بينما يخلطها مع اللبن الرائب أو الحليب عطي فرصة لإطلاق مادة اللوتين القوية.





وأوضحت الدراسة أن طبخ السبانخ يمكن أن يعمل على تدمير مادة اللوتين بداخلها، وقد توصلت دراسة سابقة إلى أن اللوتين يساعد على تقليل خطر الإصابة بالأزمات القلبية ويمنع ضعف النظر، فقا لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبي.





واختبر باحثون من جامعة لينشوبينج في السويد طرقًا مختلفة لطهي السبانخ الصغيرة التي اشترتها متاجر السوبرماركت لمعرفة كيف تغير محتواها الغذائي، وقاموا بقياس مستويات اللوتين بشكل منتظم، حيث لخصت النتائج إلى أن الأوراق أفضل طريقة هي بضرب أوراق السبانخ الخام بجانب منتجات الألبان.





وقالت باحثة دكتوراه ومؤلفة الدراسة روزانا تشونغ، إن أفضل طريقة لتناول السبانخ عبر اعدادها كعصير، وإضافة الدهون من منتجات الألبان ، مثل الكريمة والحليب واللبن، هو ما يجعل مادة اللوتين تفرز بشكل مما يسهل امتصاصها من قبل الجسم.



