قللوا السكريات فى رمضان.. نصائح لمرضى الصدر والحساسية لتجنب الإصابة بـ كورونا.. فيديو

وجهت الدكتورة مايسة شرف الدين أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفي قصر العيني، عدة نصائح لمرضي الصدر والحساسية للوقاية من فيروس كورونا خاصة في شهر رمضان الكريم.





وقالت مايسة، في حواره لبرنامج " نشرة ضد كورونا "، عبر سكايب، مساء اليوم الأحد، إن :"أول شيء أنصح به المرضى الالتزام بالبقاء في المنزل قدر المستطاع، والالتزام بالدواء المخصص الذي وضعه طبيبك الخاص"، مطالبة بتناول الطعام الصحي والمفيد ويكون فيه

خضروات وفاكهة والتقليل من الأطعمة التي فيها السكريات والنشويات.





وأضافت أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفي القصر العيني، أن الأطعمة التي تحتوى على السكريات والنشويات خطر كبير وعلينا الحذر منها لأنهما يقللا وينقصا المناعة، خاصة أن تناولهما يكون بكثرة في شهر رمضان الكريم.





وتابعت، أنه لابد من التهوية الجيدة للمنزل واستخدام القمامة والقفزات في التحرك خارج المنزل للوقاية، لافتا إلى أنه لابد من عدم الإسراف في استخدام المطهرات، كونها سلاح ذو حدين وعلينا الحذر من هذا الأمر.





وأنهت أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية، أنه من الضروري التوقف فوراٌ عن التدخين وخاصة لمريض الحساسية، متابعة أن جهاز الاستنشاق لمرضي الحساسية هو شخصي ولا يجوز أن يستخدمه شخص أخر.