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من تحسين المناعة إلى صحة القلب.. 5 فوائد مذهلة لـ الفلفل الأخضر

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:41 م
فوائد الفلفل
فوائد الفلفل
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نهى هجرس
يعد الفلفل من الخضراوات التى لديها عائلة كبيرة، وتحتوي أنواع الفلفل على الكثير من الألوان، ولكل لون فيتامينات وخصائص قوية.

ويحتوي الفلفل الأخضر على مضادات الأكسدة بنسبة عالية، والعديد من الفوائد الصحية، وبعض المعادن مثل الكوبالت والزنك والنحاس والموليبدينوم والمنجنيز والبوتاسيوم.

وخلافا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم اهم فوائد الفلفل الأخضر....

- يعزز التمثيل الغذائي 
يزيد استهلاك الفلفل من عملية التمثيل الغذائي عن طريق خفض الدهون الثلاثية (التي يتم تخزين الدهون في كريات الدم)، وهذا يساعد في حرق السعرات الحرارية والحفاظ على السيطرة على الكوليسترول لذلك ، يتم تقليل زيادة الوزن من نظام غذائي عالي الدهون، يمنع الفلفل أيضًا عسر الهضم عن طريق التسبب في إفراز العصارات الهضمية .

- يمنع السرطان 
أكدت بعض الدراسات أن مركب الكابسيسين قادر على علاج السرطان عن طريق منع المواد المسرطنة من الارتباط بالحمض النووي، ببساطة ، الفلفل لديه القدرة على تجويع الخلايا السرطانية ، وبالتالي قتلها، وقد وجد أن تناول الفلفل يوفر بعض الحماية من السرطان إذا تم تناوله كجزء من المدخول الغذائي المنتظم .


- يخفف الألم 
يعتقد أن مركب الكابسيسين الموجود في الفلفل يمنع انتقال الألم من الجلد إلى الحبل الشوكي، يساعد هذا بشكل فعال في علاج الألم العصبي ، والألم المرتبط بالهربس النطاقي وصدمة البتر بعد الجراحة ، من خلال توفير الراحة من الألم  .

- يحسن المناعة
 الفلفل غنية بفيتامين ج وهذا يحفز الخلايا البيضاء لمحاربة العدوى، هذا يؤدي إلى تقوية جهاز المناعة في الجسم. فيتامين C وفلافونيدات الموجودة في الفلفل أيضا منع مشاكل في الجهاز التنفسي مثل التهابات الرئة والربو وانتفاخ الرئة والتنفس  .

- يحسن صحة القلب 
تم تأكيد أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الفلفل مفيدة في الوقاية من أمراض القلب التاجية، كونها مهددة للأوعية ، تساعد الخضروات والفواكه في تحسين انخفاض ضغط الدم وانخفاض معدل ضربات القلب، وهذا بدوره يساعد على تحسين تدفق الدم ، مما يؤدي إلى أكسجة أفضل لأنسجة الأعضاء
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