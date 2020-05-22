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مرأة

الشتاء المقبل.. موجة جديدة من فيروس كورونا تضرب أوروبا

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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رشا عوني

في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي ومحاولة كافة دول العالم السيطرة على الفيروس وتجربة ابحاث يوميا للتوصل الى لقاح لفيروس كورونا، قال رئيس الاتحاد الاوروبي لمكافحة الامراض ان أوروبا ستتعرض لموجة ثانية قوية من تفشي فيروس كورونا.


وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail، تشير الدراسات إلى أن أقل من 15 في المائة من سكان الدول الأكثر تضررًا في أوروبا قد أصيبوا بالفعل ، مما يترك الأغلبية ضعيفة في المستقبل. 


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وأكد كبار الخبراء في بريطانيا أن القليل من المواطنين لديهم حصانة ومناعة قوية ضد  COVID-19، و أن الفيروس - المعروف علميًا باسم سارس - CoV - 2 - لن يزول في أي وقت قريب لأنه متكيف بشكل جيد مع البشر.  

ويتفق العلماء تقريبًا على أن العدوى لابد أن تعود للظهور في موجة ثانية في ظل غياب لقاح أو علاج لفيروس كورونا حتى الآن. 

وتوقع الخبراء أن الوجة الثانية من فيروس كورونا التاجي ستحدث خلال الشتاء المقبل وتتزامن مع موسم الإنفلونزا ، الأمر الذي قد يتفاقم ويزيد عدد الحالات بالمستشفيات بالفعل.

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