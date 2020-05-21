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مرأة

أحدث دراسة .. غسل اليدين 10 مرات يوميا يحميك من كورونا بمقدار الثلث

الخميس 21/مايو/2020 - 04:34 م
غسل اليدين
غسل اليدين
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رشا عوني
أكدت دراسة علمية حديثة أن غسل اليدين 10 مرات كل يوم يقلل من خطر الإصابة بـ COVID-19 بمقدار الثلث، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية. 

وقال باحثون في جامعة كوليدج لندن إن دراستهم تثبت أن غسل اليدين فقط قادر على أن يحميك من عدوى فيروس كورونا القاتلة، سواء داخل المنزل أو خارجه. 

ودرس الباحثون أكثر من 1600 بريطاني على مدى ثلاثة مواسم شتوية في الماضي لمعرفة عدد المرات التي أصيبوا فيها بنزلة برد ، والتي تسببها فيروسات تاجية مماثلة، وأبلغ المشاركون عن روتين نظافة اليدين ووصفوه بأنه منخفض أو معتدل أو مرتفع.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين غسلوا أيديهم باعتدال - ما بين ست إلى عشر مرات يوميًا - قللوا خطر الإصابة بالمرض بنسبة 36 في المائة مقارنة بأولئك الذين قاموا بذلك من صفر إلى خمس مرات في اليوم.  
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