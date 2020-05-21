أحدث دراسة .. غسل اليدين 10 مرات يوميا يحميك من كورونا بمقدار الثلث

أكدت دراسة علمية حديثة أن غسل اليدين 10 مرات كل يوم يقلل من خطر الإصابة بـ COVID-19 بمقدار الثلث، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية.





وقال باحثون في جامعة كوليدج لندن إن دراستهم تثبت أن غسل اليدين فقط قادر على أن يحميك من عدوى فيروس كورونا القاتلة، سواء داخل المنزل أو خارجه.





ودرس الباحثون أكثر من 1600 بريطاني على مدى ثلاثة مواسم شتوية في الماضي لمعرفة عدد المرات التي أصيبوا فيها بنزلة برد ، والتي تسببها فيروسات تاجية مماثلة، و أبلغ المشاركون عن روتين نظافة اليدين ووصفوه بأنه منخفض أو معتدل أو مرتفع.



