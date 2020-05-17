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مرأة

5 أخطاء تفعلها الحامل تسبب عيوباً خلقية للطفل .. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 12:37 م
اضرار التدخين على
اضرار التدخين على الحامل
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رشا عوني
أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقًا، أن هناك بعض الأخطاء التي تقوم بها المرأة الحامل، تؤثر بشكل مباشر على صحة الجنين وتسبب مشاكل الحمل
ونصح الدكتور جمال شعبان خلال برنامجه "رب زدني علمًا" النساء الحوامل بتجنب بعض العادات التي تسبب عيوب خلقية للطفل، وأولها التدخين سواء السجائر أو الشيشة، فهي خطيرة للمرأة الحامل وتسبب مشكلة بقلب الطفل . 

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كما حذّر عميد معهد القلب السابق من تناول المضادات الحيوية والمسكنات وبعض الأدوية خلال الحمل دون استشارة الطبيب. 

كذلك نصح الدكتور جمال شعبان، الحوامل بتجنب شرب الكحوليات، وإهمال مشكلة الضغط وعدم متابعة الطبييب ، موضحًا ان كل هذه المشاكل تزيد فرص ولادة طفل بمرض خلقي . 
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