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تكنولوجيا

هونر تعلن رسميا عن تابلت Honor V6.. بتصميم شبيه بالهواتف الذكية.. مواصفات وصور

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:00 م
هونر تعلن رسميا عن
هونر تعلن رسميا عن تابلت Honor V6
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة هونر العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي، عن حاسبها اللوحي الجديد Honor V6، الذي يأتي بمعالج من نوع ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز تابلت هونر Honor V6، بتصميم شبيه بالهواتف الذكية، خاصة فيما يتعلق بالكاميرا الخلفية، مع شاشة بقياس 10.4 بوصة وبدقة 2000×1200 بكسل تغطي ما نسبته 84% من واجهة الجهاز اللوحي.


ويحتوي حاسب هونر اللوحي V6، على قلم إلكتروني يطلق عليه اسم Magic Pencil مع 4096 مستوى حساس للضغط، كما يدعم الجهاز إمكانية المشاركة السريعة مع هواتف هونر Honor وهواوي Huawei.
Honor V6 official: packs 5G, 10.4-inch 2K display, Wi-Fi 6, and Magic Pencil

ويضم حاسب Honor V6، كاميرا خلفية ثنائية الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وأمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0. ويأتي جهاز حهونر اللوحي ببطارية بسعة 7250 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 واط.

ويعمل حاسب Honor V6، بواجهة مستخدم Magic UI 3.1 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، ولكن بدون خدمات جوجل، ولم تعلن هونر عن سعر Honor V6، ولكنه متاح للحجز المسبق في الصين، والإعلان عن السعر وتاريخ الإطلاق في شهر يونيو المقبل.
Honor V6 official: packs 5G, 10.4-inch 2K display, Wi-Fi 6, and Magic Pencil
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