AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

قبل أيام من الإعلان عنه.. صورة رسمية تكشف مواصفات عملاق هونر القادم

الخميس 14/مايو/2020 - 09:00 م
Honor X10 5G
Honor X10 5G
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تستعد شركة هونر Honor العلامة التجارية التابعة لـ هواوي، للإعلان عن سلسلتها القادمة Honor X10، خلال  حدث عبر الإنترنت من المقرر إجراؤه في 20 من مايو الجاري، واليوم كشفت أحدث الصور الرسمية تفاصيل حول مواصفات وتصميم هاتف Honor X10 5G الرائد.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تؤكد الصورة الرسمية لهاتف Honor X10 5G، إلى تصميم الكاميرا الأمامية المنبثقة، كما تأتي الكاميرا الخلفية في وحد مستطيلة الشكل للكاميرات الثلاثية، وسيأتي باللونين الأبيض والأزرق.


ووفقا للموقع التقني، تم رصد هاتف Honor X10 5G على موقع التجارة الصيني Vmall، وفي نفس الوقت شارك المسرب الشهير Ishan Agarwal، بعض المواصفات التي ينطلق بها هذا الإصدار خلال الفترة القادمة، والتى تؤكد على أن هاتف Honor X10 5G سيأتي بشاشة LCD بحجم 6.63 بوصة، بدقة FHD +، مع معدل تحديث 90 هرتز.
Honor X10 5G design reveled in official poster, preliminary specs in tow

ويحتوي الجزء الخلفي لهاتف Honor X10 5G، مستشعر Sony IMX600y رئيسي في الكاميرا الخلفية بدقة 40 ميجابيكسل، إلى جانب مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.4، ووحدة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وحسبما ورد في التسريبات، يدعم هاتف Honor X10 5G معايير IP5X لمقاومة الماء والغبار، كما سيعمل بواجهة MagicUI 3.1.1، المرتكزة على نظام تشغيل Android 10، كما يحتوي الجهاز على معالج Krin 820 5G، من 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وخيارين من سعة التخزين الداخلية 64 أو 128 جيجا بايت، والتي يمكن تم توسيعها عبر بطاقة ذاكرة NM من هواوي Huawei.

ومن المتوقع أن يدعم هاتف Honor X10 5G بطارية بقوة 4300 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط، وتشير بعض التوقعات إلى أن هاتف X10 Pro 5G يضم مستشعر periscope بدقة 8 ميجابيكسل، بميزة دعم تكبير بصري حتى 5 مرات.
Honor X10 5GHonor X10 5G
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسريب يكشف مواصفات هاتف Honor Play 9A القادم من هونر.. صور

رسميا.. هواوي تعلن عن هاتفي P40 و P40 Pro.. تعرف على السعر والمواصفات

تسريب يكشف مواصفات OnePlus 8 و 8 Pro التفصيلية

هونر تعلن رسميا عن سلسلة هواتف Play 4T.. إليك السعر والمواصفات

قبل إطلاقه.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Honor 30 Pro plus

رسميا.. هونر تعلن عن سلسلة Honor 30.. إليك السعر والمواصفات

ترشيحاتنا

إعداد كشوف بأسماء الطلاب الممتنعين عن تسليم الأبحاث .. والتعليم : سيدخلون امتحانات الدور الثاني

صلاة التهجد.. حافظ عليها في العشر الأواخر لهذا السبب

هل أصيب محمد النني بالكورونا .. طبيب المنتخب يحسم الجدل

انهيار سد النهضة.. السودان: مصر وأثيوبيا بحاجة إلى الاتفاق على مواعيد ملء الخزان

أحترس.. غدا أخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز

كورونا يضرب جهاز الإحصاء.. وفاة أحد الموظفين وإغلاق المقر 3 أيام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من فرح بنت أختها.. أروى بفستان أنيق يبرز جمالها

بالبيجامة.. أسما شريف منير تخطف الأنظار.. والجمهور: كأنك باربي

بعد كورونا والدبابير القاتلة.. «السحالي العملاقة» خطر جديد يهدد الولايات المتحدة