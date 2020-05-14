قبل أيام من الإعلان عنه.. صورة رسمية تكشف مواصفات عملاق هونر القادم

تستعد شركة هونر Honor العلامة التجارية التابعة لـ هواوي، للإعلان عن سلسلتها القادمة Honor X10 ، خلال حدث عبر الإنترنت من المقرر إجراؤه في 20 من مايو الجاري، واليوم كشفت أحدث الصور الرسمية تفاصيل حول مواصفات وتصميم هاتف Honor X10 5G الرائد.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تؤكد الصورة الرسمية لهاتف Honor X10 5G، إلى تصميم الكاميرا الأمامية المنبثقة، كما تأتي الكاميرا الخلفية في وحد مستطيلة الشكل للكاميرات الثلاثية، وسيأتي باللونين الأبيض والأزرق.









ووفقا للموقع التقني، تم رصد هاتف Honor X10 5G على موقع التجارة الصيني Vmall، وفي نفس الوقت شارك المسرب الشهير Ishan Agarwal، بعض المواصفات التي ينطلق بها هذا الإصدار خلال الفترة القادمة، والتى تؤكد على أن هاتف Honor X10 5G سيأتي بشاشة LCD بحجم 6.63 بوصة، بدقة FHD +، مع معدل تحديث 90 هرتز.





ويحتوي الجزء الخلفي لهاتف Honor X10 5G، مستشعر Sony IMX600y رئيسي في الكاميرا الخلفية بدقة 40 ميجابيكسل، إلى جانب مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.4، ووحدة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.





وحسبما ورد في التسريبات، يدعم هاتف Honor X10 5G معايير IP5X لمقاومة الماء والغبار، كما سيعمل بواجهة MagicUI 3.1.1، المرتكزة على نظام تشغيل Android 10، كما يحتوي الجهاز على معالج Krin 820 5G، من 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وخيارين من سعة التخزين الداخلية 64 أو 128 جيجا بايت، والتي يمكن تم توسيعها عبر بطاقة ذاكرة NM من هواوي Huawei.





ومن المتوقع أن يدعم هاتف Honor X10 5G بطارية بقوة 4300 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط، وتشير بعض التوقعات إلى أن هاتف X10 Pro 5G يضم مستشعر periscope بدقة 8 ميجابيكسل، بميزة دعم تكبير بصري حتى 5 مرات.