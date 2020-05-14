AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات وسعر سلسلة HONOR X10 المرتقبة من هونر

الخميس 14/مايو/2020 - 02:01 ص
سلسلة HONOR X10
سلسلة HONOR X10
Advertisements
شيماء عبد المنعم
كشفت تسريبات مصورة من حملة شركة هونر الترويجية عن مواصفات هاتفي HONOR X10 وHonor X10 Pro، وتستعد العلامة التجارية التابعة لهواوي للإعلان عن الهاتفين من خلال مؤتمر عبر الإنترنت، يعقد في 20 من مايو الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، أكدت التسريبات المصورة على أن سلسلة هواتف هونر HONOR X10 تأتي بمعدل تحديث للشاشة 90 هرتزا، مع سرعة لمس في الشاشة 180 هرتز، حيث يختلف نموذج Pro، عن الإصدار العادي.

أقرأ أيضًا|

ووفقًا للتقارير الأخيرة، ستأتي سلسلة Honor X10، بشاشة بقياس 6.63بوصة، كما سيأتي تصميم كلا الهاتفين بدون نتوء علوي في الشاشة، إلى جانب دعم معالج من نوع Kirin 820 5G، 

ويمتلك كلا الهاتفين بطارية بقوة 4200 ميللي أمبير، مع دعم لتقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط، بينما يدعم إصدار Pro تقنية الشحن اللاسلكية باستطاعة 20 واط.

وبالنسبة للكاميرا، تستخدم سلسلة هواتف Honor X10، بمستشعر IMX600y رئيسي في الكاميرا الخلفية بدقة 40 ميجابيكسل، بينما يضم هاتف Honor X10 Pro أيضًا مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، مع مستشعر telephoto بدقة 8 ميجابيكسل بميزة التكبير البصري حتى 5 مرات، كما يدعم ميزة مضاد الإهتزاز.

Honor X10

ومن ضمن المواصفات الأساسية، تضم هواتف HONOR X10 بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، إلى جانب دعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج  Kirin 820 5G،

وستتوفر هواتف HONOR X10 في أربعة إصدارات، بسعة تخزينية مختلفة هم: 4 /128 جيجابايت بسعر 324 دولار، 6 / 128 جيجابايت بسعر 366 دولار، 8 /128 جيجابايت  بسعر 409 دولار، و 8 / 256 جيجابايت بسعر 451 دولار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم الحظر المفروض عليها.. هواوي تطلق قريبا جيلا جديدا من الهواتف

رسميا.. هواوي تعلن عن هاتفي P40 و P40 Pro.. تعرف على السعر والمواصفات

قبل إطلاقهما رسميًا .. تعرف على مواصفات هاتفي HONOR 30 وHONOR 30 PRO

هونر تعلن رسميا عن سلسلة هواتف Play 4T.. إليك السعر والمواصفات

قبل أيام من إطلاقها.. هواتف HONOR 30 تأتى بميزة شحن خارقة وتتفوق على OnePlus 8

قبل إطلاقه.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Honor 30 Pro plus

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر يمحو كل ذنوبك.. وكأنك لم تفعلها

خلال البث المباشر.. لحظة وفاة محامٍ أردني تحدث عن كورونا.. فيديو

كنافة وجلاش وبقلاوة.. حلويات سفرة ياسمين صبري في رمضان.. شاهد

شبيه عمر الشريف يثير الجدل بعد ظهوره في «بـ 100 وش» والبرنس

ما علاقة فيروس كورونا بـ مرض الإيدز .. الصحة العالمية تجيب

بشرى للعالم.. 4 علماء يصفون علاجا مجربا للقضاء على فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواقب وخيمة.. عالم أمريكي يحذر من تعدد لقاحات فيروس كورونا

أقدم سيارة في بريطانيا عمرها 119 عاما ..صور

صدمة التوهج.. مصابيح السيارات الحديثة تزيد من الحوادث الخطيرة| صور