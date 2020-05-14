تسريبات تكشف مواصفات وسعر سلسلة HONOR X10 المرتقبة من هونر

كشفت تسريبات مصورة من حملة شركة هونر الترويجية عن مواصفات هاتفي HONOR X10 وHonor X10 Pro، وتستعد العلامة التجارية التابعة لهواوي للإعلان عن الهاتفين من خلال مؤتمر عبر الإنترنت، يعقد في 20 من مايو الجاري.





وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، أكدت التسريبات المصورة على أن سلسلة هواتف هونر HONOR X10 تأتي بمعدل تحديث للشاشة 90 هرتزا، مع سرعة لمس في الشاشة 180 هرتز، حيث يختلف نموذج Pro، عن الإصدار العادي.





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ووفقًا للتقارير الأخيرة، ستأتي سلسلة Honor X10، بشاشة بقياس 6.63بوصة، كما سيأتي تصميم كلا الهاتفين بدون نتوء علوي في الشاشة، إلى جانب دعم معالج من نوع Kirin 820 5G،





ويمتلك كلا الهاتفين بطارية بقوة 4200 ميللي أمبير، مع دعم لتقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط، بينما يدعم إصدار Pro تقنية الشحن اللاسلكية باستطاعة 20 واط.





وبالنسبة للكاميرا، تستخدم سلسلة هواتف Honor X10، بمستشعر IMX600y رئيسي في الكاميرا الخلفية بدقة 40 ميجابيكسل، بينما يضم هاتف Honor X10 Pro أيضًا مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، مع مستشعر telephoto بدقة 8 ميجابيكسل بميزة التكبير البصري حتى 5 مرات، كما يدعم ميزة مضاد الإهتزاز.









ومن ضمن المواصفات الأساسية، تضم هواتف HONOR X10 بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، إلى جانب دعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج Kirin 820 5G،



