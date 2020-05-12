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تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات Honor X10.. عملاق صيني قادم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:01 م
تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات Honor X10..عملاق صيني قادم
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قسم التكنولوجيا
كشفت بعض التسريبات التي ظهرت على مدار الأسابيع القليلة الماضية، عن  بعض التفاصيل الخاصة بهاتف Honor X10 المنتظر، والذى ستطرحه علامة هونر HONOR المملوكة لشركة هواوي HUAWEI الصينية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف رسميًا فى 20 مايو الجارى.

وبحسب موقع "جي إس إم أرينا" التقني، والذي حصل على منشور من موقع Weibo الخاص بالعلامة التجارية Vp، فإن الهاتف سيأتي بمعالج قوى من هونر Kirin 820 وسيوفر الدعم الكامل لجميع الشبكات الموجودة حاليًا ومنها شبكات الجيل الخامس 5G.

ومن المتوقع بأن يكون الهاتف بسعر مناسب للجميع وليس مرتفعًا كالإصدارات السابقة، حيث تتميز هونر دائمًا بممتطق القيمة مقابل السعر لطرح هواتف بميزات جيدة وسعر مقبول.


Honor X10 confirmed to pack Kirin 820 SoC and support all 9 major 5G bands

كما سيتم الإعلان عن الهاتف أولًا فى الصين، على أن يتم طرحه بباقي السواق العالمية قريبًا، ومن المتوقع طرحه فى النصف الثانى من العام الجري 2020.

وسيحتوي هاتف Honor X10 على شاشة قياس 6.63 بوصة من نوع IPS وبدقة FHD+، وكاميرا أمامية منبثقة على ما يبدو من التسريبات، بالإضافة إلى 4 كاميرات أساسية، ستيكون الرئيسية منها بدقة 40 ميجابكسل مع مستشعر إضاءة قوي من سوني SONY.

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