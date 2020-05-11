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تكنولوجيا

هونر تطلق هاتف HONOR 9X Lite في مصر بمزايا تنافسية.. تفاصيل

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:55 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أعلنت HONOR أمس في مؤتمر كبير عبر الانترنت عن إطلاق هاتف HONOR 9X Lite الذكي، الذي يمتاز بأناقته وسعره المناسب حيث يعد الهاتف الوحيد في فئته السعرية والاقل من ٣٠٠٠ جنيها الذي يقدم امكانيات تنافسيه غير موجوده في باقي الهواتف من نفس الفئه السعريه .

ويقدم الهاتف تجربة ذكية ومتميزة للمستخدمين في مصر ، أبرزها المادة المصنع منها الجهاز وهي الزجاج وليس البلاستيك وسعته التخزينيه ١٢٨ جيجا ، بالاضافه الي شاشة العرض الكاملة مقاس 6.5 بوصة وكاميرا مزدوجة تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل ، كما انه مدعم بمعالج Kirin 710 ووحدة معالجة الرسوميات Turbo التي تضمن معالجة الصور بجودة عالية، ومزود ببطارية بقدرة 3750 مللي أمبير، مما يُمكن مستخدمي HONOR 9X Lite من استخدام الهاتف دون قلق بشأن شحنة طوال اليوم.

ويبرز هاتف HONOR 9X Lite بأدائه وإمكانياته الاستثنائية ويضم القطع التقنية والبرمجيات الأكثر ملاءمة التي تلبي احتياجات وعادات وتفضيلات المستخدمين والتي تنافس بقية العلامات في المجال بأحدث تقنياتها.

وقال كريس سان بايغونغ، رئيس شركة HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسرنا أن نطرح هاتف HONOR 9X Lite في مصر ونحن على ثقة تامة بأن هذا الهاتف الرائد سيلقى رضا عشاق العلامة. 

صُمم HONOR 9X Lite للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي مبتكر وبسعر مناسب وستكون ميزاته الذكية نقطة جذب إضافية للخبراء الرقميين الذين يتطلعون إلى الإبداع والعيش في عالم ذكي اليوم.


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