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تكنولوجيا

هونر تطلق HONOR 9X Lite في الإمارات والسعودية.. ببطارية تدوم حتى 108 ساعات

الخميس 07/مايو/2020 - 12:36 م
HONOR 9X Lite
HONOR 9X Lite
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة هونر Honor، عن إطلاق هاتفها الذكي HONOR 9X Lite، والذي يقدم تجربة ذكية ومتميزة للمستخدمين، في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بسعر مناسب.

ووفقا لما ذكره موقع "saudigazette"، يأتي هاتف HONOR 9X Lite، بشاشة عرض كاملة بقياس 6.5 بوصة، مع كاميرا خلفية مزدوجة العدسة الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل. 

مواصفات HONOR 9X Lite
ويعمل هاتف هونر Honor 9X Lite، بمعالج Kirin 710، ووحدة معالجة الرسوميات Turbo التي تضمن معالجة الصور بجودة عالية، كما يأتي مزودا ببطارية بقوة 3750 ميللي أمبير، مما يضمن للمستخدمين من استخدامه دون قلق طوال اليوم.


ويتيح عمر بطارية 9X Lite الطويل، تشغيل الموسيقى حتى 108 ساعات، أو 28 ساعة من المكالمات الهاتفية، أو 22 ساعة من تشغيل الفيديو، أو 10 ساعات من اللعب المتواصل.

ويأتي هاتف HONOR 9X Lite، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما تعمل بطاقات SIM و microSD معا لتوفير ما يصل إلى 512 جيجابايت من الذاكرة الخارجية، مما يتيح للمستخدمين حفظ ما يصل إلى 10,000 أغنية.

سعر HONOR 9X Lite في الإمارات
ويبلغ سعر هاتف HONOR 9X Lite، حوالي 699 درهما إماراتيا، و699 ريالا سعوديا، وسيتمكن المستخدمون في الإمارات والسعودية من شراء الهاتف اعتبارا من 14 مايو الجاري.
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