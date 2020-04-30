بسعر 95 دولارا وبطارية كبيرة.. الإعلان عن 3 إصدارات جديدة من سلسلة Honor 9 .. صور

أضافت شركة هونر Honor ، العلامة التجارية التابعة لهواوي ثلاثة إصدارات جديدة من سلسلة هواتف Honor 9، حيث قدمت كلا من هواتف 9C و9A و9S في السوق الروسي.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Honor 9C بشاشة من نوع IPS بقياس 6.39 بوصة، وبدقة 1560 × 720 بيكسل، إلى جانب نوتش مخصص للكاميرا الأمامية في الجزء الأيسر من الشاشة، والتى تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.





مواصفات هاتف Honor 9C

وبالنسبة للتصوير، يقدم هاتف Honor 9C كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل تدعم ميزة التركيز التلقائي، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب قارئ بصمة الإصبع على ظهر الهاتف.









وداخليا، يعمل هاتف 9C، بمعالج Kirin 710A، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD.





سعر هاتف Honor 9C

ويعمل هاتف Honor 9C بواجهة Magic UI 3.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10، ولا يحتوي على خدمات Google Mobile التي تم استبدالها بمجموعة HMS من هواوي، ويأتي هاتف ببطارية بقوة 4000 ميللي أمبير، ويتوفر للحجز المسبق مع خيارين لونين هما الأزرق الأسود، بسعر مقابل 175 دولارا أمريكيا ومن المقرر طرحه للبيع في 4 مايو.





مواصفات هاتف Honor 9A

يقدم هاتف Honor 9A، شاشة بقياس 6.3 بوصة، بدقة عرض 1600 × 720 بيكسل، مع نوتش على شكل قطرة ماء لكاميرا السيلفي، التي تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل، وبالنسبة للكاميرا الخلفية يضم هاتف 9A، كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، وعدسة تصوير ثانوية بدقة 5 ميجابكسل.





ويأتي هاتف Honor 9A ، بمعالج من نوع Helio P22، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، مع ذكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.





سعر هاتف Honor 9A

ويمتلك هاتف Honor 9A، بطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير، مع تقنية NFC، وقارئ بصمة الأصبع على ظهر الهاتف، ويأتي جهاز 9A بواجهة Magic UI 3.1، المرتكزة على نظام تشغيل Android 10، الهاتف متاح للحجز المسبق بثلاثة ألوان هم الأسود والأزرق والأخضر بسعر 150 دولار أمريكي.





مواصفات هاتف Honor 9S

ويعتبر Honor 9S ، الهاتف المنخفض التكلفة ضمن سلسلة Honor 9 الجديدة، ويأتي 9S بشاشة قياس 5.45 بوصة، وبدقة 1440 × 720 بكسل، والتى تضم نوتش للكامير الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل مع فلاش LED.





سعر هاتف Honor 9S

ويدعم هاتف Honor 9S، معالج من Helio P22، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 2 جيجابايت، ومع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ويأتي جهز 9S ببطارية بقوة 3020 ميللي أمبير، مع واجهة Magic UI 3.1 والمرتكزة على نظام تشغيل Android 10، ويتوفر الهاتف بسعر 95 دولارا أمريكيا، في ثلاثة ألوان هم الأسود، والأحمر والأزرق.