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تكنولوجيا

4 كاميرات وبطارية 4200 أمبير.. Honor X10 أرخص هاتف من هونر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:01 م
Honor X10 أرخص هاتف
Honor X10 أرخص هاتف من هونر
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ندى على
ظهرت تسريبات جديدة لهاتف Honor X10 المنتظر أن تطلقه شركة Honor  هونر التابعة لشركة هواوى الصينية قريبا.

ووفقا لموقع GSMArena فإن هاتف Honor X10 من المفترض أن يكون أرخص هاتف يتمتع بتقنية شبكة الجيل الخامس من الاتصالات  5G تصدره شركة هونر.

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وسيأتى هاتف Honor X10 بشاشة بقياس 6.63 بوصة من نوع LCD وبجودة 2400x1080px ، كما سيحتوى الهاتف على 4 كاميرات خلفية .

وسيتمتع هاتف Honor X10 بمعالج من نوع Kirin 820 5G ، ووبطارية 4.200 مللى أمبير، بالإضافة إلى الشحن السلكة السريع.

ومن المفترض أن يأتى سعر هاتف Honor X10 مثل سعر سابقه Honor 9X والذى بلغ سعر 130 يورو أى ما يعادل حوالى 2200 جنيه مصرى.

يذكر أن شركة هونر قدمت العديد من الهواتف التي تدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات، ولكن تم تصنيف هاتف Honor X10  بأنه سيكون الأرخص من ضمن كل هذه الهواتف الداعمة لهذه التقنية رغم إمكانياته المتميزة.

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4 كاميرات وبطارية 4200 أمبير.. Honor X10 أرخص هاتف من هونر
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