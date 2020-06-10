هواوي تعلن رسميًا عن هاتف Huawei P Smart S.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة هواوي الصينية Huawei عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم رسميًا اليوم عن أحدث إصداراتها، وهو هاتف Huawei P Smart S، والذى ينافس بقوة ضمن الفئة المتوسطة.





وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يمتاز هاتف Huawei P Smart S بشاشة من نوع OLED قياس 6.3 بوصة وبدقة FullHD +، مع نوتش على هيئة ثقب يحتوى على الكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو وصور السيلفي.





ويعمل هاتف هواوي P Smart S بمعالج ثماني النوى من نوع Kirin 710، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية Micro SD.









ولعشاق التصوير جاء هواوى P Smart S بكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابيكسل الأساسية، و ultrawide بدقة 8 ميجابيكسل و أخرى للتقريب بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.





ويمتلك Huawei P Smart S بطارية سعة 4000 ميلي أمبير، يتم شحنها من خلال منفذ microUSB، كما يعملبواجهة المستخدم EMUI 10.1 الخاصة بهواوى مع نظام التشغيل أندرويد 10، بالإضافة لمستشعر بصمة سريع أسفل الشاشة نفسها.



