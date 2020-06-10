هواوي تعلن رسميًا عن هاتف Huawei P Smart S.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة هواوي الصينية Huawei عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم رسميًا اليوم عن أحدث إصداراتها، وهو هاتف Huawei P Smart S، والذى ينافس بقوة ضمن الفئة المتوسطة.
وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يمتاز هاتف Huawei P Smart S بشاشة من نوع OLED قياس 6.3 بوصة وبدقة FullHD +، مع نوتش على هيئة ثقب يحتوى على الكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو وصور السيلفي.
ويعمل هاتف هواوي P Smart S بمعالج ثماني النوى من نوع Kirin 710، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية Micro SD.
ولعشاق التصوير جاء هواوى P Smart S بكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابيكسل الأساسية، و ultrawide بدقة 8 ميجابيكسل و أخرى للتقريب بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.
ويمتلك Huawei P Smart S بطارية سعة 4000 ميلي أمبير، يتم شحنها من خلال منفذ microUSB، كما يعملبواجهة المستخدم EMUI 10.1 الخاصة بهواوى مع نظام التشغيل أندرويد 10، بالإضافة لمستشعر بصمة سريع أسفل الشاشة نفسها.
ويبلغ سعر هاتف Huawei P Smart S سعر 290 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 4700 جنيه مصرى، ومتوفر الآن من خلال الموقع الرسمي لشركة هواوى في إيطاليا.