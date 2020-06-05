هواوي تحتل المرتبة الثانية في شحنات الهواتف الذكية خلال عام 2020

لاقت شحنات الهواتف الذكية العالمية نجاحا لأسباب واضحة خلال الربع الأول من عام 2020، ولكن ثبت أن قطاع الساعات الذكية هو الجانب الأفضل لبعض الشركات الرائدة في هذا المجال مثل هواوي HUAWEI والتي سجلت نموا كبيرا في شحنات الساعات الذكية في 2020.





لساعات الذكية ، وسجلت أعلى نمو في شحناتها للساعات الذكية خلا الربع الأول من عام 2020، حيث باعت عملاق التكنولوجية الصينية 2.6 مليون وحدة من الساعات الذكية. ووفقا لما ذكره موقع "pocketnow"، احتلت هواوي المرتبة الثانية في القائمة التي تضم أكبر 5 شركات مصنعة ل، وسجلت أعلى نمو في شحناتها للساعات الذكية خلا الربع الأول من عام 2020، حيث باعت عملاق التكنولوجية الصينية 2.6 مليون وحدة من الساعات الذكية.









واستطاعت هواوي أن تسيطر على حصة أكبر في سوق الساعات الذكية بنسبة 15.2٪، بنسبة نمو سنوي ملحوظ 118.5%، والتى تأتي في المرتبة الثانية بعد شركة آبل التى احتلت صدارة القائمة بشحنات 4.5 مليون وحدة.





وأوضحت أحدث التقارير التي تحلل حركة الأسواق، أالعلامة التجارية الفرعية التابعة لشاومي Huami، حققت بشكل خاص نموا ملحوظا في الشحنات، حيث أحتلت المركز لخامس بعدد شحن يبلغ 1.0 مليون وحدة.





وبينما أحتلت شركة سامسونج المرتية الثالثة في قائمة الشركات أكبر 5 شركات مصنعة للساعات الذكية، بعدد شحنت بلغ 1.8 مليون وحدة في الربع الأول من 2020.





الجدير بالذكر أن شركة هواوي حققت في نفس الفترة من العام الماضي، نسبة نمو بلغت 6.4%، بينما ارتفعت النسبة خلال نفس الربع هذا العام إلى 15.2%، وفقا لتقرير صادر من مؤسسة البيانات الدولية IDC.