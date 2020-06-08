ينافس هواوي.. براءة اختراع تكشف هاتف شاومى الجديد القابل للطي

أضافت شركة شاومى Xiaomi الصينية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم براءة اختراع جديدة لهاتف "قابل للطي"، لينافس بقوة هواتف هواوى و سامسونج Galaxy Z Flip ذات الشاشات القابلة للطي.





ووفقا للطلب الذي قدمته شركة شاومى للمنظمة الدولية للملكية الفكرية نهاية عام 2019، فإن جهاز شاومى القابل للطي يبدو مشابها إلى حد كبير مع هاتف هواوى Mate X.





وبحسب موقع gsmarena التقني، يبدو من التصميم أن هاتف شاومى يدعم 4 كاميرات أساسية للهاتف يمكن استخدامها في الجهة الأمامية والخلفية، بالإضافة الى منفذ شحن في الجزء السفلي بجوار مقبض الكاميرا.









وتعتمد شاومى على تقنية جديدة تسمى آلية Falcon Wing التي تسمح بحركة الشاشة من الجهتين الأمامية والخلفية، لضمان عدم تلف الشاشة، و يمكن أن تتحول الشاشة عند فتحها إلى شكل كمبيوتر و لابتوب.





ويأتى هاتف هواوي ميت إكس Mate X صاحب الشاشة القابلة للطي بسعر 2700 دولار أمريكي، لذلك يمكن أن تطرح شاومى هاتف قابل للطي بسعر مناسب وتستغل أزمة شركة هواوى مع حكومة الولايات المتحدة ومنع خدمات جوجل.



