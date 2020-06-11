بسعر خيالي.. هواوي تفتح باب الحجز لأقوى وأحدث هواتفها +P40 Pro.. فيديو

Huawei ، عن فتح باب الحجز لهاتفها الذكي الأقوى +Huawei P40 Pro خارج الصين، للمرة الأول منذ الإعلان عنه في شهر مارس الماضي، وفقا لما ذكره موقع "websawa". أعلنت شركة هواوي، عن فتح باب الحجز لهاتفها الذكي الأقوى +Huawei P40 Pro خارج الصين، للمرة الأول منذ الإعلان عنه في شهر مارس الماضي، وفقا لما ذكره موقع "websawa".









وقد أعلنت عملاق التكنولوجيا الصيني عن هواتف سلسلة بي40 بدون خدمات جوجل في الأسواق العالمية، في شهر مارس الماضي، والتى تضم هاتفي P40 و P40 Pro ، وظل هاتف P40 Pro+ بقي متاحا في الصين فقط، ولكن الشركة فتحت باب الحجز المسبق للهاتف في بعض الأسواق فقط.

















مواصفات هاتف +Huawei P40 Pro

يمتاز هاتف هواوي بي 40 برو بلس، بشاشة مع أربعة حواف منحنية يطلق عليها اسم Overflow Display، وتضم الشاشة الكاميرا الأمامية في شق عريض، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K وبمعدل 60 إطارا في الثانية.









ويشمل هاتف هواوي بي 40 برو بلس، شاشة من نوع OLED بقياس 6.58 بوصة، تبلغ دقتها 2640×1200 بكسل ومعدل تحديث عال قدره 90 هرتز، ويمتاز الهاتف أيضا بوجود حساس البصمة داخل الشاشة بنسبة أكبر 30٪.









ومن أفضل ميزات +Huawei P40 Pro، هى الكاميرا الخلفية، ويحتوي الهاتف على أربع كاميرات خلفية، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع حساس RYYB، وأما الكاميرا الخلفية الثانية، تأتي بدقة 40 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 8 ميجابكسل، مع عدسات بيريسكوبية للتقريب البصري بمعدل 10X، والرابعة بدقة 8 ميجابكسل لتصوير العمق، مع تقريب بصري بمعدل 3X.









ويحتوي هاتف +Huawei P40 Pro، معالج هواوي الأحدث Kirin 990، مع نظام التبريد SuperCool الرباعي الطبقات، ونظام التبريد بالبخار الفائق الرقة Vapor Chamber.









ويعمل هواوي +P40 Pro، ببطارية سعة 4200 ميللي أمبير في الساعة، وهي تدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 40 واط، ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، وكما يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10، وبدون خدمات جوجل.









سعر هواوي بي 40 برو بلس +P40 Pro