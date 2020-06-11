AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بسعر خيالي.. هواوي تفتح باب الحجز لأقوى وأحدث هواتفها +P40 Pro.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:04 م
هواوي تفتح باب الحجز
هواوي تفتح باب الحجز لأقوى وأحدث هواتفها +P40 Pro
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة هواوي Huawei، عن فتح باب الحجز لهاتفها الذكي الأقوى +Huawei P40 Pro خارج الصين، للمرة الأول منذ الإعلان عنه في شهر مارس الماضي، وفقا لما ذكره موقع "websawa".


وقد أعلنت عملاق التكنولوجيا الصيني عن هواتف سلسلة بي40 بدون خدمات جوجل في الأسواق العالمية، في شهر مارس الماضي، والتى تضم هاتفي P40 وP40 Pro، وظل هاتف P40 Pro+ بقي متاحا في الصين فقط، ولكن الشركة فتحت باب الحجز المسبق للهاتف في بعض الأسواق فقط.




مواصفات هاتف +Huawei P40 Pro
يمتاز هاتف هواوي بي 40 برو بلس، بشاشة مع أربعة حواف منحنية يطلق عليها اسم Overflow Display، وتضم الشاشة الكاميرا الأمامية في شق عريض، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K وبمعدل 60 إطارا في الثانية.


ويشمل هاتف هواوي بي 40 برو بلس، شاشة من نوع OLED بقياس 6.58 بوصة، تبلغ دقتها 2640×1200 بكسل ومعدل تحديث عال قدره 90 هرتز، ويمتاز الهاتف أيضا بوجود حساس البصمة داخل الشاشة بنسبة أكبر 30٪.


ومن أفضل ميزات +Huawei P40 Pro، هى الكاميرا الخلفية، ويحتوي الهاتف على أربع كاميرات خلفية، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع حساس RYYB، وأما الكاميرا الخلفية الثانية، تأتي بدقة 40 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 8 ميجابكسل، مع عدسات بيريسكوبية للتقريب البصري بمعدل 10X، والرابعة بدقة 8 ميجابكسل لتصوير العمق، مع تقريب بصري بمعدل 3X.


ويحتوي هاتف +Huawei P40 Pro، معالج هواوي الأحدث Kirin 990، مع نظام التبريد SuperCool الرباعي الطبقات، ونظام التبريد بالبخار الفائق الرقة  Vapor Chamber.


ويعمل هواوي +P40 Pro، ببطارية سعة 4200 ميللي أمبير في الساعة، وهي تدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 40 واط، ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، وكما يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10، وبدون خدمات جوجل.


سعر هواوي بي 40 برو بلس +P40 Pro
وسيتوفر هواوي بي 40 برو بلس بعدة ألوان الأسود، والأبيض، والفضي، والذهبي، على أن يبدأ شحن الهاتف اعتبارا من 25 يونيو الجاري، ويمكن حجز الهاتف عبر متاجر هواوي الرسمية في أوروبا مقابل سعر حوالي 1588 دولارا (أي ما يعادل 25747 جنيها مصريا)، و1654 دولارا في المملكة المتحدة (أي ما يعادل 26818 جنيها مصريا).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هذه الأسباب ستجعل Huawei P40 Pro الأكثر مبيعا.. تعرف على سعر وموعد طرحه في السعودية

شركة صينية تكشف عن سلسلة هواتف 5G بكاميرا رباعية وسعر منافس

بعد إطلاق ملك هواتف هواوى في السعودية.. تعرف على سعر ومواصفات P40 Pro

هواوي تعلن رسميا عن سلسلة nova 7.. السعر والمواصفات.. صور

لو بتفكر تشتري موبايل جديد.. تعرف على أبرز المواصفات والاختلافات في هاتفي هواوي Nova 7 و Honor 30

أفضل 5 هواتف صينية بأقل من 7000 جنيه في 2020

ترشيحاتنا

شاهد.. مليشيات الوفاق الليبية المدعومة من تركيا تشعل النار في منازل سكان ترهونة

شوبير ينفي رحيل محمد ابو جبل وفرجاني ساسي عن الزمالك

أسامة هيكل يعلن عن أهم القرارات الجديدة بكورونا ومواعيد حظر التجول

صاحب صورة المواطن أحمد جميل وابنته: أشعر بالسعادة لمساهمتي في تغيير حياة إنسان

الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

رسوم ترخيص الشيشة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة فى قانون المحال العامة

AdvertisementS

مد ساعة للمحال التجارية وفتح دور العبادة والعمل بالنوادي.. تفاصيل إجراءات الحظر الجديدة.. فيديو

الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

حظر تشغيل التكييفات والشيشة والمصاعد بنسبة 50 %.. المنشآت السياحية تكشف الضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة التشغيل

وزير الإعلام: استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى 4 صباحا

3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل

صورت لحظة قتل جوزها.. هبه: جيراني خلصوا عليه بسبب ملاية سرير وشوية شباشب.. تفاصيل قتل شيف حدائق القبة.. فيديو

رسوم ترخيص الشيشة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة فى قانون المحال العامة

توفي بكورونا.. على عبدالعال ينعى محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

هل قرار الحكومة بعودة الطيران يشمل الطيران الخارجي.. مصدر حكومي يرد

تخفيف الحظر وفتح المساجد.. 9 قرارات جديدة من الحكومة لـ التعايش مع كورونا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن توقيع عقوبة على خالد الغندور.. ورد فعل وزير الرياضة على أزمة الأهلي والزمالك

خلال ساعات.. الحكومة تعلن عن عدد من الإجراءات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإضافات جديدة.. الإعلان عن مسار رالي داكار 2021 اليوم في السعودية

بدون تكاليف.. تعلمي تنظيف وتبييض البشرة في المنزل بنفسك

ضد التعنيف.. نور اللبنانية في جلسة تصوير لمجلة فوج العالمية