هاتف المهام الصعبة.. حيل بـ HUAWEI P40 Pro تساعدك في أداء مهامك اليومية

HUAWEI P40 Pro . في ظل انتشار فيروس كورونا، ومع إجراءات التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل، ستحتاج إلى هاتف ذكي يمكنه أداء مهامك اليومية بسهولة دون التأثير على إنتاجيتك، ويمكنك العثور على كل ما تحتاج إليه في هاتف





وبحسب ما ذكره موقع "saudi24"، يشتهر هاتف هواوي الرائد P40 Pro، بأقوى إمكانات التصوير الفوتوغرافي المحمول والفيديو، بفضل مستشعر رائع، وعدسات من لايكا Leica، ويحتوي الجهاز أيضا على ميزات رائعة تجعل P40 Pro أفضل هاتف للمهام الصعبة، وفيما يلي نستعرض أبرز مميزات HUAWEI P40 Pro.





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- اتصال قوي لشبكة الجيل الخامس 5G: يعمل جهاز P40 Pro بمعالج Kirin 990، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مما يعطي الهاتف القدرة على توفير اتصالا قويا سواء كان ذلك لمكالمات فيديو العمل، أو لمشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت، أو تنزيل الملفات من النظام السحابي، كل ذلك يمكن أن يتم معا بسلاسة دون نقص في سرعة الاتصال.





- تعدد المهام الذكي: بفضل ميزات تعدد المهام السحرية التي تأتي مع هذا الهاتف، أصبح التعامل مع أكثر من مهمة في وقت واحد أسهل من أي وقت مضى، وباستخدام ميزة العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration، يمكنك بث شاشة هاتفك لاسلكيا على الحاسوب المحمول بنقرة واحدة، وتتيح لك خاصية العرض على عدة شاشات أيضًا استخدام الأجهزة الطرفية للحاسوب المحمول مثل لوحة المفاتيح والفأرة لإكمال المهام على هاتفك.





- القوة والكفاءة: مع الحاجة إلى الكثير من مؤتمرات الفيديو في الآونة الأخيرة، ومشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت وتنزيل ملفات ضخمة يمكنها استنفاد طاقة البطارية، تحتاج إلى التأكد من أن بطارية هاتفك ستدوم طويلا، يأتي هاتف هواوي P40 Pro ببطارية ضخمة بسعة 4200 ميللي أمبير، تدعم الشحن فائق السرعة بقدرة 40 واط، مما يتيح لك إنجاز جميع المهام المتعلقة بعملك مع طاقة بطارية كافية.



