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تكنولوجيا

هواوى تطلق تحديثًا جديدًا لكاميرا سلسة هواتف P40

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:46 ص
هواوى تطلق تحديثًا
هواوى تطلق تحديثًا جديدًا لكاميرا سلسة هواتف P40
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قسم التكنولوجيا
أطلقت شركة هواوى الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم تحديثًا لكاميرا أجهزة P40 و P40 Pro في الصين، والذي يحتوى على وضعية تصوير جديدة تدعى AI 50MP، ومن المنتظر أن يتم إطلاقه لباقي المستخدمين حول العالم

وبحسب ما ذكره موقع  Gsmarena التقنى، كانت قد أعلنت هواوى الصينية عن هاتفي HUAWEI P40 و HUAWEI P40 Pro، الذذان أحدثا طفرة كبيرة فى عالم الهواتف الذكية، وخاصةً فى تاريخ الصانع الصيني.

ويلتقط الوضع الجديد صور متعددة فى 3 ثوان فقط، ثم يجمع الصور للحصول على صورة كاملة بدقة  50 ميجابكسل، الأمر الذى سيضفي تجربة تصوير مثالية للهاتفين.

جدير بالذكر أن هواوى كانت قد كشفت عن سلسلة Huawei P40 فى 27 مارس الماضي، بعد فترة انتظار بالشهور تخللها تسريبات عدة، ليأتى الهاتفان بالشراكة مع شركة البصريات الألمانية Leica، بالإضافة إلى العديد من المزايا يكشف عنها لأول مرة.

كما قامت شركة هواوى بإصدار تحديث شهرمارس لهواتف Huawei Mate 9 و Mate 9 Pro Huawei و P10 Huawei ، والتى تشمل آخر أنظمة التحسين لهذه الهواتف. 

ويشمل تحديث مارس، تحديث أمان EMUI والذي يتضمن تصحيحات الثغرات الأمنية في جوجل، وإصلاح 20 مستوى من الثغرات الأمنية والتعرضات الشائعة من الهاكرز.
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