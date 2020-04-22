هواوى تطلق تحديثًا جديدًا لكاميرا سلسة هواتف P40

شركة هواوى الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم تحديثًا لكاميرا أجهزة P40 و P40 Pro في الصين، والذي يحتوى على وضعية تصوير جديدة تدعى AI 50MP، ومن المنتظر أن يتم إطلاقه لباقي المستخدمين حول العالم أطلقت





أعلنت هواوى الصينية عن هاتفي HUAWEI P40 و HUAWEI P40 Pro، الذذان أحدثا طفرة كبيرة فى عالم الهواتف الذكية، وخاصةً فى تاريخ الصانع الصيني. وبحسب ما ذكره موقع Gsmarena التقنى، كانت قد





ويلتقط الوضع الجديد صور متعددة فى 3 ثوان فقط، ثم يجمع الصور للحصول على صورة كاملة بدقة 50 ميجابكسل، الأمر الذى سيضفي تجربة تصوير مثالية للهاتفين.





Huawei P40 فى 27 مارس الماضي، بعد فترة انتظار بالشهور تخللها تسريبات عدة، ليأتى الهاتفان بالشراكة مع شركة البصريات الألمانية Leica، بالإضافة إلى العديد من المزايا يكشف عنها لأول مرة. جدير بالذكر أن هواوى كانت قد كشفت عن سلسلة





قامت شركة هواوى بإصدار تحديث شهرمارس لهواتف Huawei Mate 9 و Mate 9 Pro Huawei و P10 Huawei ، والتى تشمل آخر أنظمة التحسين لهذه الهواتف. كما



