كاميرا هاتف Huawei P40 Pro الأفضل بـ5 مزايا

يركز العديد من مشترى الهواتف الذكية على شراء هاتف بكاميرا ذات إمكانيات عالية، ومنذ إطلاق هاتف Huawei P40 Pro لاقت كاميرته أفضل التقييمات وحازت على إعجاب الكثيرين من المقيمين، وتزداد حيرة البعض عند شراء هاتف ذكى بإمكانيات عالية هل يختار كاميرا هاتف Huawei P40 Pro أم عليه اختيار هواتف أكثر شهرة والبعد عن المجازفة مثل هواتف آيفون iPhone 11.









وذكر موقع Digital Trends الأسباب التى تجعلك تشترى Huawei P40 Pro من أجل كاميرته التى تستحق انتباهك وبحثك لما تتمتع به من إمكانيات رائعة بالنسبة لكاميرا أى هاتف ذكى آخر.









- تصميم كاميرا هاتف Huawei P40 Pro





يتفوق تصميم كاميرا هاتف Huawei P40 Pro على كاميرات هاتف Samsung Galaxy S20 Plus و كذلك هاتف OnePlus 8 Pro والعديد من الهواتف الأخرى. كما أن تصميم الهاتف نفسه من الخلف باحتوائه على الزجاج البلوري غير اللامع يبرز شكل وتصميم الكاميرات بصورة أفضل.





- إمكانيات كاميرا هاتف Huawei P40 Pro









يحتوى هاتف Huawei P40 Pro على كاميرا أساسية ب50 ميجا بيكسل، ومستشعر بقياس 1/1.28 ، مع كاميرا بدقة 40 ميجا بيكسل بزاوية واسعة، وكاميرا 12 ميجا بيكسل بعدسة telephoto ، وأخيرا كاميرا بمستشعر للعمق بتقنية الأبعاد الثلاثية 3D .





وتتميز كاميرا telephoto بقدرتها على التكبير حتى 5x optical zoom و كذلك 10x hybrid zoom بالإضافة إلى 50x digital zoom

- تمتع كاميرا هاتف Huawei P40 Pro بتقنيات الذكاء الاصطناعى .





تحتوي هواتف هواوى Huawei P40 Pro على خاصية HUAWEI Golden Snap ، وهي ميزة جديدة في معرض الصور تختار أفضل لقطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، الإضافة إلى أن مهارات التصوير تتضمن تسجيل الفيديو بدقة 4K ، وتدعم تقنية Super Steady Telephoto Video التي تعزز قدرات تقنية التثبيت البصري.





-أداء كاميرا هاتف Huawei P40 Pro





تتمتع كاميرا هاتف Huawei P40 Pro بالقدرة على التصوير بالاضاءة المنخفضة جدًا بفضل المستشعر كبير الحجم ودعم الذكاء الاصطناعي بالتصوير، حيث يعطي نتائج ممتازة مع ملاحظة ان في بعض الصور يكون فيها اضاءة عالية وتوهج اكثر من اللازم.





ومن مميزات كاميرا الهاتف هي HUAWEI Golden Snap AI التى توفرعدة ميزات مثل إزالة الاشخاص من خلفية الصورة وكذلك الغاء الانعكاسات من الزجاج.





- الفيديو في كاميرا هاتف Huawei P40 Pro





وتدعم الكاميرا الأمامية لهاتف Huawei P40 Pro والتى تتميز بدقة 32 ميجابكسل بعدسة واسعة بدعم التركيز التلقائي و تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بجودة عالية للغاية.





- صور تم التقاطها بكاميرا هاتف Huawei P40 Pro