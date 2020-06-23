بـ أكبر شاشة محمول في العالم.. هونر تصدر هاتف Honor X10 Max.. فيديو

أعلن المدير التنفيذى لشركة هونر Honor التابعة لشركة هواوى الصينية، أن الشركة ستصدر هاتف Honor X10 Max يوم 2 يوليو المقبل، حيث سيكون أول هاتف ذكى في العالم يحتوى على شاشة قياس 7 بوصة.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Honor X10 Max سيتمتع بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، مثل سابقه Honor X10 والذى تم إصداره مؤخرا.









وسيحتوى هاتف Honor X10 Max على مستشعر لبصمة اليد على الجانب الأيمن من الشاشة، كما سيحتوى على بطارية بقدرة 5000 مللى أمبير، بالإضافة إلى خاصية الشحن السريع 22.5 واط.





وسيصدر هاتف Honor X10 Max بشاشة قياس 7.09 بوصة وهى أكبر شاشة حصل عليها أى هاتف ذكى حتى الآن، من نوع +Full HD، إلى جانب معالج من نوع Dimensity 800 chipset .





وسيتوفر هاتف Honor X10 Max بألوان الأسود والأزرق والفضى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة UI 3.1.1 ، مع كاميرا رئيسية 48 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفى 8 ميجابيكسل.



