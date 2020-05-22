أيهما الأفضل.. مقارنة بين هاتفي هونر Honor X10 5G وHonor 9X Lite

قامت هونر HONOR العلامة التجارية الفرعية لشركة هواوي، مؤخرا بإطلاق هاتفي HONOR 9X Lite و Honor X10 5G ، وتقدم شركة هونر الصينية من خلال هواتفها الأحدث إمكانات تنافسية مع تصميم أنيق وسعر مناسب، إذ يعد هاتف 9X Lite الأرخص في فئته السعرية والأقل من ٣٠٠٠ جنيه.





وقد أطلقت هونر هاتف HONOR 9X Lite ، خلال الأسبوع الماضي في عدد من الدول منها السعودية والإمارات، وذلك بعد أيام من الإعلان عن طرحه في مصر، ويمتاز الجاز بمواصفات قوية وسعر منافس.





مواصفات HONOR 9X Lite





ويقدم الهاتف تجربة ذكية ومتميزة للمستخدمين من خلال شاشة عرض كاملة بقياس 6.5 بوصة، مع كاميرا خلفية مزدوجة تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل.









ويعمل هاتف هونر Honor 9X Lite، بمعالج Kirin 710، ووحدة معالجة الرسوميات Turbo التي تتضمن معالجة الصور بجودة عالية، ومزود ببطارية بقوة 3750 ميللي أمبير، مما يمكن للمستخدمين من استخدامه دون قلق بشأن شحنه طوال اليوم.





ويتيح عمر بطارية 9X Lite الطويل، تشغيل الموسيقى حتى 108 ساعات، أو 28 ساعة من المكالمات الهاتفية، أو 22 ساعة من تشغيل الفيديو، أو 10 ساعات من اللعب المتواصل.





وكما يدعم هاتف HONOR 9X Lite، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، إلى جانب مساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما تعمل بطاقات SIM و microSD معا لتوفير ما يصل إلى 512 جيجابايت من الذاكرة الخارجية، مما يتيح للمستخدمين حفظ ما يصل إلى 10,000 أغنية.









مواصفات هاتف Honor X10 5G





قدمت شركة هونر هاتفها الأحدث Honor X10 5G، بأداء وإمكانيات استثنائية ويضم المواصفات التقنية والبرمجية الأكثر ملاءمة التي تلبي احتياجات وعادات وتفضيلات المستخدمين والتي تنافس بقية العلامات في المجال بأحدث التقنيات.





ويمتاز هاتف Honor X10 5G، بشاشة أكبر من جهاز 9X Lite، يث يأتي بشاشة كاملة بقياس 6.63 بوصة، من نوع IPS LCD، وبدقة +FHD مع معدل تحديث قدره 90 هرتز، والتى تأتي بدون نوتش حيث يقدم جهاز هونر الجديد كاميرا أمامية منبثقة.





وعلى عكس 9X Lite، يأتي هاتف Honor X10 5G، بكاميرا أماميةمنبثقة بدقة 16 ميجابكسل، إلى جانب ثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 40 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.





ويقدم هاتف Honor X10 5G، بطارية بسعة 4300 ميللي أمبير في الساعة، أكبر من سعة 9X Lite، والتى تأتي بسعة 3750 ميللي أمبير، وتدعم بطارية X10 5G تقنية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، إلى جانب حساس بصمة الأصبع ضمن زر على جانب الهاتف.





ويعمل هاتف Honor X10 5G، بمعالج من نوع Kirin 820، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة، إلى جانب واجهة المستخدم MagicUI 3.1.1، المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.









سعر هاتف Honor X10 5G





ويتوفر هاتف Honor X10 5G، في الصين بسعر 270 دولارًا أمريكيًا لنسخة رام 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، ما يعادل 4222 جنيهًا.



