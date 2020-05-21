هونر تطلق رسمياً هاتف Honor X10.. بكاميرا منبثقة وسعر منافس.. مواصفات وصور

أعلنت شركة هونر العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي، رسميًا عن هاتفها الأحدث Honor X10 5G ، والذي يقدّم دعمًا لشبكات الجيل الخامس، مع كاميرا أمامية منبثقة.





ووفقا لما ذكره موقع "gizmochina"، يأتي هاتف هونر Honor X10 5G، بشاشة كاملة بقياس 6.63 بوصة، من نوع IPS LCD، وبدقة +FHD مع معدل تحديث قدره 90 هرتز، والتى تأتي بدون نوتش حيث يقدم جهاز هونر الجديد كاميرا أمامية منبثقة.





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وإلى جانب الكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، يقدم Honor X10 5G، ثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 40 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.





ويمتاز هاتفHonor X10 5G، ببطارية بسعة 4300 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، إلى جانب حساس بصمة الأصبع ضمن زر على جانب الهاتف.





ويعمل هاتف Honor X10 5G، بمعالج من نوع Kirin 820، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة، إلى جانب واجهة المستخدم MagicUI 3.1.1، المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.





ويتوفر هاتف Honor X10 5G، للحجز المسبق في الصين، وتبدأ المبيعات اعتبارا من 26 مايو الجاري، بسعر يعادل 270 دولارا أمريكيا لخيار 6 / 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 312 دولارا أمريكيا لخيار 6 / 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 340 دولارا أمريكيا لخيار 8/ 128 جيجابايت.



