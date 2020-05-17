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تكنولوجيا

بعد طرحه في السعودية والإمارات.. مواصفات وسعر هاتف HONOR 9X Lite

الأحد 17/مايو/2020 - 09:11 ص
مواصفات وسعر هاتف
مواصفات وسعر هاتف HONOR 9X Lite
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة هونر HONOR، العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي، هاتفها الأحدث HONOR 9X Lite في السعودية والإمارات، بعد أيام من الإعلان عن طرحه في مصر، والذي يمتاز بمواصفات قوية وسعر منافس، وفقا لماذكره موقع "saudi24".

ويتميز هاتف هونر HONOR 9X Lite، بشاشة عرض كاملة بقياس 6.5 بوصة، مع كاميرا خلفية مزدوجة تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل. 

مواصفات HONOR 9X Lite

ويعمل هاتف هونر Honor 9X Lite، بمعالج Kirin 710، ووحدة معالجة الرسوميات Turbo التي تتضمن معالجة الصور بجودة عالية، ومزود ببطارية بقوة 3750 ميللي أمبير، مما يمكن للمستخدمين من استخدامه دون قلق بشأن شحنه طوال اليوم.


ويتيح عمر بطارية 9X Lite الطويل، تشغيل الموسيقى حتى 108 ساعات، أو 28 ساعة من المكالمات الهاتفية، أو 22 ساعة من تشغيل الفيديو، أو 10 ساعات من اللعب المتواصل.

ويأتي هاتف HONOR 9X Lite، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما تعمل بطاقات SIM و microSD معا لتوفير ما يصل إلى 512 جيجابايت من الذاكرة الخارجية، مما يتيح للمستخدمين حفظ ما يصل إلى 10,000 أغنية.
Honor 9X Lite

سعر هاتف HONOR 9X Lite في مصر

ويبلغ سعر هاتف HONOR 9X Lite في مصر، حوالي 3000 جنيه مصرى.

سعر هاتف HONOR 9X Lite في السعودية والإمارات

ويبلغ سعر هاتف HONOR 9X Lite، حوالي 699 درهما إماراتيا، و699 ريالا سعوديا.
Honor 9X Lite
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