هونر تعلن رسميا عن هاتف Honor 30 Lite.. اعرف السعر والمواصفات

كشفت شركة هونر Honor ، العلامة التجارية الفرعية التابعة شركة هواوي، اليوم الخميس، عن هاتف Honor 30 Lite، والمسمى أيضًا "Youth"، والذي سيكون متاحا في الصين بدءًا من 8 يوليو الجاري بسعر يبدأ من 240 دولارا.









ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف Honor 30 Lite ، بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وذلك بفضل معالج ميدياتك MediaTek، من نوع Dimensity 800، بتكنولوجيا 7 نانومتر، مع 4 من أنوية Cortex-A76، و4 من أنوية A55 بسرعة 2 جيجاهرتز، مع كرت شاشة Mali-G57 MC4.

















ويأتي هاتف Honor 30 Lite، في نموذجين الأول بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وسعة تخزين دخلية بسة 64 جيجابايت، والثاني بذاكرة عشوائي رام 8 جيجابايت، وسعة تخزين 128 جيجابايت، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة Magic UI 3.1.









يحتوي هاتف Honor 30 Lite، على شاشة ن نوع LCD بقياس 6.5 بوصة، وبدقة عرض 1080 بيكسل بلس، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز، مع سرعة لمس بمعدل 180 هرتز، بالإضافة إلى نوتش على هيئة قطرة ماء للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.









ولعشاق التصوير، يقدم هاتف Honor 30 Lite كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجابيكسل لدعم عمق التصوير، وتدعم الكاميرا الأساسية تسجيل فيديو بدقة 4K مع دعم EIS ونمط التصوير الليلي Super Night.





وكما يعمل هاتف Honor 30 Lite، ببطارية بقوة 4000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5واط، من خلال منفذ USB-C، وتقول هونر ن البطارية تدعم تقنية الشحن بنسبة 53 % خلال 30 دقيقة، ويضم الجهاز مدخل 3.5 مللميتر للسماعات، ويدعم الاتصال بشبكات Wi-Fi 5.





ويتوفر هاتف Honor 30 Lite، للبيع على متجر vmall، على أن يطرح للبيع في 8 يوليو القادم، بألوان الأخضر والأسود واللون البنفسجي.

كشفت شركة هونر Honor، العلامة التجارية الفرعية التابعة شركة هواوي، اليوم الخميس، عن هاتف Honor 30 Lite، والمسمى أيضًا "Youth"، والذي سيكون متاح في الصين بدءا من 8 يوليو الجاري بسعر يبدأ من 240 دولارا.









وكما يعمل هاتف Honor 30 Lite، ببطارية بقوة 4000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5واط، من خلال منفذ USB-C، وتقول هونر ن البطارية تدعم تقنية الشحن بنسبة 53 % خلال 30 دقيقة، ويضم الجهاز مدخل 3.5 مللميتر للسماعات، ويدعم الاتصال بشبكات Wi-Fi 5.





ويتوفر هاتف Honor 30 Lite، للبيع على متجر vmall، على أن يطرح للبيع في 8 يوليو الجاري، بأربعة خيارات لونية هي الأخضر والأسود واللون البنفسجي.