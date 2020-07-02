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تكنولوجيا

هونر تكشف رسميا عن Honor X10 Max 5G.. بأكبر شاشة هاتف ذكي في العالم.. صور

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:04 م
هاتف Honor X10 Max
هاتف Honor X10 Max 5G
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شيماء عبد المنعم
أعلنت هونر Honor، بشكل رسمي عن هاتفها الأحدث Honor X10 Max 5G، بعد عدة أسابيع من التسريبات والتوقعات حول الهاتف الرائد، والذي يعد أول هاتف ذكى في العالم يحتوى على شاشة قياس 7 بوصة.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف هونر الجديد بشاشة بقياس 7.09 بوصة، من نوع IPS LCD، وبدقة 2280×1080 بكسل، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء لكامير السلفي التى تأتي  بدقة 8 ميجابكسل.


وتستخدم الشاشة مصفوفة ألوان RGBW، والتي تؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة وتحسين السطوع مقارنة بشاشات LCD التقليدية، ويصل سطوع الشاشة إلى 780 شمعة في المتر المربع الواحد، وهي أيضًا متوافقة مع تقنية HDR10.
Honor X10 Max is official with 7.09-inch IPS LCD and Dimensity 800

ويعد هاتف Honor X10 Max 5G، من بين أكبر الهواتف في السوق، حيث يبلغ ارتفاعه 174.37 ميللميتر وعرضه 84.91 ميللميتر بينما يزن 232 جراما،  وتقول هونر أن الهاتف بإمكانه العمل بمثابة نظام للمعلومات والترفيه في السيارة، كما تم تجهيز الهاتف بمكبرات صوت مزدوجة.

وداخليا، يعمل هاتف X10 Max 5G، بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 800 5G، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

ويتميز الجزء الخلفي لهاتف X10 Max 5G، بفتحة مربعة للكاميرا بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وفلاش LED، إلى جانب عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف X10 Max 5G، على بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 واط، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.
Honor X10 Max is official with 7.09-inch IPS LCD, Dimensity 800 5G and 5,000mAh battery

وسيكون X10 Max، متاحا باللون الأزرق والفضي والأسود، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات في الصين غدا، مقابل سعر:

بحوالي 270 دولارا، لنسخة 6 جيجابايت رام، و64 جيجابايت.

وبينما تباع نسخة 6 جيجابايت رام، و128 جيجابايت مقابل 300 دولارا.

وأما نسخة 8 جيجابايت رام، و128 جيجابايت مقابل 355 دولارا. 
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