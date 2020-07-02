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تكنولوجيا

شاهد.. تسريب إعلان هاتف Honor 30 Lite قبل إطلاقه بساعات

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:21 ص
شاهد| تسريب إعلان
شاهد| تسريب إعلان هاتف Honor 30 Lite قبل إطلاقه بساعات
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قسم التكنولوجيا
كشفت تسريبات حديثة عن بعض مواصفات وتصميم هاتف Honor 30 Lite المنتظر إطلاقه رسميًا بعد ساعات، والذى سيأتى بشاشة قوية بسرعة تحديث 90 هرتز في الثانية، وكاميرا ثلاثية أساسية.

وبحسب موقع "جى إس إم آرينا" التقني، يتميز Honor 30 Lite بشاشة من نوع Super Amoled، وقارئ لبصمة الإصبع فى جاني الجهاز مكان زر التشغيل.

First Honor 30 Lite ad already out, boasts about 90Hz screen, 5G ...

ولعشاق التصوير جاء Honor 30 Lite بكاميرا ثلاثية أساسية بدقة 48 و 8 و 2 ميجابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية مميزة لالتقاط صور السيلفي المميزة وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيدعم Honor 30 Lite تقنية لاتصال الجيل الخامس 5G من خلال معالج MediaTek Dimensity 800، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتي 4 و 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 حتى 256 جيجابايت.

First Honor 30 Lite ad already out, boasts about 90Hz screen, 5G ...

ولم تكشف التسريبات عن أى مواصفات أخرى حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن الهاتف رسميًا فى الصين عبر الإنترنت، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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