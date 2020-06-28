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تكنولوجيا

صور مسربة تكشف تصميم وألوان هاتف هونر Honor X10 Max

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:02 م
Honor-X10-Max
Honor-X10-Max
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شيماء عبد المنعم
نشر موقع ويبو Weibo  الصيني، صورا حية حديثة تكشف تصميم هاتف هونر Honor X10 Max، الذي من المقرر الإعلان عنه في شهر يوليو المقبل.

ووفقا لما ذكره موقع "gizchina"، كشفت الصور المسربة عن تصميم الجهة الخلفية لهاتف Honor X10 Max، والألوان التي سيتوفر بها هذا الإصدار، وتعتزم شركة هونر Honor، العلامة التجارية الفرعية التابعة لهواوي، عقد مؤتمر يوم 2 من شهر يوليو عبر الإنترنت للإعلان عن الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية من فئة phablet.


وكشفت التسريبات التى جاءت عبر Digital Chat Station عن طرح الهاتف بألوان الأسود والأزرق والبنفسجي، كما أنه يتميز بتصميم لامع من الجهة الخلفية، ويدعم الهاتف تقنية NFC، وأكدت الصور الحية على تصميم الكاميرا الخلفية للجهاز، حيث تظهر اثنان من العدسات مع فلاش ومستشعر IR أسفل يمين الكاميرا، كما يظهر شعار Super Night Vision أسفا الكاميرا.

وبحسب قائمة TENAA، سيحتوي هاتف Honor X10 Max، على مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، مع مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر لكاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل يأتي في نوتش على شكل قطرة الماء.

ويحتوي الجزء العلوي أيضًا، على ميكروفون ثانوي، بينما يأتي الجزء السفلي من الهاتف على منفذ 3.5 مللميتر للسماعات، مع منفذ USB-C للشحن.

يذكر أن شركة هونر أشارت إلى أن هاتف Honor X10 Max، سيأتي بشاشة RGBW التي تقدم سطوع أعلى واستهلاك أقل للطاقة، وهي الشاشة المستخدمة في سلسلتي هوتف هواوي P وMate.

وسيأتي الهاتف بشاشة كبيرة الحجم بقياس 7.09 بوصة، وبدقة عرض 2280 × 1080 بيكسل، ومن نوع LCD، كما سيعمل الهاتف بمعالج من نوع Dimensity 800 5G.
Honor-X10-Max Honor-X10-Max
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