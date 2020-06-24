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تكنولوجيا

بأقل من 3000 جنيه.. هونر تطرح هاتف Honor 9A للبيع بالأسواق العالمية.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:03 م
هاتف Honor 9A
هاتف Honor 9A
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شيماء عبد المنعم
كشفت هونر Honor العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة هواوي، النقاب رسميا عن هاتف Honor 9A، في الأسواق الروسية في أواخر شهر أبريل الماضي، والذي يعد أرخص إصدار ضمن سلسلة Honor 9.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلنت هونر عن إطلاق هاتف Honor 9A بشكل رسمي للأسواق الأوروبية، والذي سيصبح متاحا للبيع من خلال الموقع الرسمي للشركة HiHonor، بالإضافة إلى متجر أمازون Amazon، وتجار التجزئة بدءا من 1 يوليو القادم بسعر يبدأ من 150 يورو( أي ما يعادل 2747 جنيها مصريا).


ويحتوي هاتف Honor 9A، على بطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير،  في حين أن أبعادها صغيرة إلى حد ما، وسمكها 9 مللميتر ويزن 185 جرام، هذا بفضل شاشة قياس 6.3 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل.

ويعمل هاتف Honor 9A، بمعالج من نوع MediaTek Helio P22، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، مع ذكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وكما يعمل بواجهة المستخدم Magic UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، مع خدمات ومتجر تطبيقات هواوي Huawei.  

ويضم هاتف Honor 9A، كاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، وعدسة تصوير ثانوية بدقة 5 ميجابكسل، والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجابيكسل.

وإلى جانب الإعلان عن هاتف Honor 9A، أطلقت هونر سماعات الأذن Honor Choice TWS، والتي تتميز بمكبرات صوت الحجاب الحاجز 7 مللميتر مع عمر بطارية تعمل على مدار 24 ساعة، وتأتي ضمن عرضا ترويجيا داخل متجر الشركة الألكتروني، بسعر يصل إلى 90 يورو.
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