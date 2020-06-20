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تكنولوجيا

يدعم تشغيل شبكات 5G.. هونر تعتزم طرح هاتف Honor 30 Lite في يوليو

السبت 20/يونيو/2020 - 01:02 م
Honor 30 Lite
Honor 30 Lite
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شيماء عبد المنعم
كشف أحدث التسريبات عن مواصفات هاتف هونر المرتقب Honor 30 Lite ، والذي من المتوقع أن تعلن الشركة الصينية عنه أوائل الشهر المقبل.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أشارت التسريبات إلى أن من المتوقع أن تعلن هونر Honor ، عن هاتف  Honor 30 Youth Edition في الأسبو ع الأول من شهر يوليو المقبل في الصين، ويرجح أن يطلق الهاتف في الأسواق العالمية تحت اسم 30 Lite. 


ومع أن الشركة لم تعلن عن أي معلومات عن الهاتف، إلا أن التسريبات كشفت عبر موقع ويبو الصيني عن مواصفات الهاتف التي تتشابه مع مواصفات هاتف  Enjoy 20 Pro الذي أعلن عنه بشكل رسمي أمس.

وحسبما ورد في التسريبات، فإن هاتف Honor 30 Lite، سيعمل بمعالج من نوع Mediatek MT6873 والمعروف أيضًا باسم Dimensity 800، والذي يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G، ولم تكشف التسريبات عن حجم ذواكرة التخزين. 

وكما سيعمل هاتفHonor 30 Lite، بواجهة مستخدم EMUI 10.1 المتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10 ولكن بدون خدمات جوجل، وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط، ومع أن المواصفات تبدو مماثلة لمواصفات Enjoy Z 5G، إلا أن Honor 30 Lite سيأتي بوزن 192 جراما، أي أنها أثقل بنحو 10 جرامات.

وسيقدم هاتف Honor 30 Lite، شاشة بقياس 6.5 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى نوتش للكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 16 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، وثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.
Exclusive: Here's our first look at the Honor 30 Lite with 48MP triple camera
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