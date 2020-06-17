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تكنولوجيا

هونر تعتزم إطلاق هاتف Honor 9A للأسواق العالمية 23 يوليو..فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:59 م
هاتف Honor 9A
هاتف Honor 9A
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شيماء عبد المنعم
تعتزم شركة هونر Honor، العلامة التجارية الفرعية التابعة لهواوي، إطلاق هاتف Honor 9A، إلى جانب جهاز Router 3 في الأسواق العالمية، يوم 23 من يوليو القادم، كجزء من حدث VIP Day على شبكة الإنترنت.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قدمت شركة هونر Honor، هاتف Honor 9A منخفض التكلفة في أواخر شهر أبريل المنصرم في الأواق الروسية، وتستعد العلامة التجارية الصينية لإطلاق الهاتف للأسواق العالمية خلال الشهر القادم.



مواصفات هاتف Honor 9A

يقدم هاتف Honor 9A، شاشة بقياس 6.3 بوصة، بدقة عرض 1600 × 720 بيكسل، مع نوتش على شكل قطرة ماء لكاميرا السيلفي، التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل، وبالنسبة للكاميرا الخلفية يضم هاتف 9A، كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، وعدسة تصوير ثانوية بدقة 5 ميجابكسل.

ويأتي هاتف Honor 9A ، بمعالج من نوع Helio P22، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، مع ذكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

سعر هاتف Honor 9A

ويمتلك هاتف Honor 9A، بطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير، مع تقنية NFC، وقارئ بصمة الأصبع على ظهر الهاتف، ويأتي جهاز 9A بواجهة Magic UI 3.1، المرتكزة على نظام تشغيل Android 10، ويتوفر الهاتف في الأسواق الروسية بثلاثة ألوان هم الأسود والأزرق والأخضر بسعر 150 دولارا أمريكيا.
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