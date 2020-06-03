AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تعرف على مواصفات Honor Play4 Pro الجديد.. قبل طرحه رسميًا.. صور

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:33 ص
تعرف على مواصفات
تعرف على مواصفات Honor Play4 Pro الجديد.. قبل طرحه رسميًا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
كشفت تسريبات حديثة عن مواصفات هاتف هونر الجديد Honor Play4 Pro، قبل أسبوع من طرحه رسميا، بعدما تقرر طرحه فى 10 يونيو الجاري أونلاين.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يأتى هاتف Honor Play4 Pro بشاشة قياس 6.57 من نوع IPS LCD وبدقة 1080\2340 بكسل، بالإضافة لطبقة حماية من الخدوش والكسر.

ويحتوي هاتف Honor Play4 Pro على معالج قوي من نوع Kirin 990 ثماني النواة بقوة 1.86 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 8 جيجابايت.

أما بالنسبة للكاميرات، تم تزويد هاتف Honor Play4 Pro بكاميرا خلفية ثنائية بدقة 40 ميجابكسل من نوع IMX600y، والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية ثنائية مدمجة فى الشاشة بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا ثانية بدقة 8 مبجابكسل لالتقاط صور سيلفي ممتازة ومكالمات الفيديو.

ويمتلك هاتف Honor Play4 Pro ببطارية سعة 4200 مللي أمبير، تعدم الشحن السريع بقدرة 40 واط، من خلال منفذ USB-C، اما من ناحية السعر لم يتم الكشف عنه حتى الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل إطلاقهما رسميًا .. تعرف على مواصفات هاتفي HONOR 30 وHONOR 30 PRO

هونر تعلن رسميا عن سلسلة هواتف Play 4T.. إليك السعر والمواصفات

رسميا.. هونر تعلن عن سلسلة Honor 30.. إليك السعر والمواصفات

أقل من 3000 جنيه.. أفضل 5 هواتف ذكية فى الأسواق.. صور

هونر تطلق رسمياً هاتف Honor X10.. بكاميرا منبثقة وسعر منافس.. مواصفات وصور

تسريبات تكشف تصميم هاتف هونر القادم Honor Play 4 Pro

ترشيحاتنا

ادعولنا.. كيف أعلنت زوجة أحمد فتحي إصابتها وبناتها بـ فيروس كورونا

ندعو لها.. طبيب بعزل الإسماعيلية يكشف تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

الفرعون معروف بجبروته .. مصري يصدم أمريكيا أسود حاول الاستيلاء على أمواله .. شاهد

مناشدة عاجلة من محافظ القاهرة للمواطنين.. فيديو

أخبار التوك شو| إشادات بمقال محمد أبوالعينين.. فتح البلد بعد الإغلاق.. طبيب ألماني يزف بشرى للمصريين حول الفيروس القاتل.. أحمد موسى يقدم التحية لـ تركي آل الشيخ على الهواء

قناة الزمالك: الفيفا أخطر اتحاد الكرة أن نادينا هو الأفضل في أفريقيا .. فيديو

AdvertisementS

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد تنمر رواد السوشيال ميديا عليها

بعد تراجع إصابات كورونا في أوروبا .. طبيب ألماني يزف بشرى للمصريين حول الفيروس القاتل

إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بـ فيروس كورونا.. شاهد

والد طالبة ثانوية عامة مصابة بكورونا يستغيث بوزير التعليم.. وشوقي يستجيب ويسمح بتأجيل امتحاناتها

الصحة توجه مناشدة إلى سكان محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية

تراجع جديد.. الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

ادعولنا.. كيف أعلنت زوجة أحمد فتحي إصابتها وبناتها بـ فيروس كورونا

فريق عمل مجدي يعقوب يحقق أمنية الطبيب المصاب بفقدان الرؤية.. فيديو

استبدلوها بالمراوح .. الأرصاد تحذر من استخدام التكييفات فى زمن كورونا.. فيديو

شاهد.. أحمد موسى يقدم التحية لـ تركي آل الشيخ على الهواء

ندعو لها.. طبيب بعزل الإسماعيلية يكشف تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

بلاتر: سحب تنظيم كأس العالم من قطر ممكن.. وترشيح 4 دول لاستضافته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة لـ منظر طبيعي تدمر الهواتف كليًا.. احذر تحميلها

أقوى الفيتامينات والمشروبات.. روشتة كاملة لتقوية المناعة لمواجهة كورونا

لأول مرة فى السعودية .. أول بورشه تايكان كهربائية فى الأسواق.. صور