تعرف على مواصفات Honor Play4 Pro الجديد.. قبل طرحه رسميًا.. صور

كشفت تسريبات حديثة عن مواصفات هاتف هونر الجديد Honor Play4 Pro، قبل أسبوع من طرحه رسميا، بعدما تقرر طرحه فى 10 يونيو الجاري أونلاين.





وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يأتى هاتف Honor Play4 Pro بشاشة قياس 6.57 من نوع IPS LCD وبدقة 1080\2340 بكسل، بالإضافة لطبقة حماية من الخدوش والكسر.





ويحتوي هاتف Honor Play4 Pro على معالج قوي من نوع Kirin 990 ثماني النواة بقوة 1.86 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 8 جيجابايت.





أما بالنسبة للكاميرات، تم تزويد هاتف Honor Play4 Pro بكاميرا خلفية ثنائية بدقة 40 ميجابكسل من نوع IMX600y، والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية ثنائية مدمجة فى الشاشة بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا ثانية بدقة 8 مبجابكسل لالتقاط صور سيلفي ممتازة ومكالمات الفيديو.



