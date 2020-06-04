Honor تطلق هاتفي Play 4 Pro و Play 4 رسميا.. تعرف على السعر والمواصفات ..صور

كشفت علامة هونر Honor المملوكة لشركة هواوي الصينية رسميًا عن أحدث هواتفها الذكية الجديدة للفئة المتوسطة Honor Play 4 Pro و Honor Play 4، اللذانيدعمان تقنية اتصال شبكات الجيل الخامس 5G، إضافةً إلى معالجات وكاميرا رائدة تجعل تجربة الاستخدام متميزة للغاية.





يأتى ذلك بعد صدور العديد من التسريبات على مدار الأسبوعين الماضيين، فى محاولات للإفصاح عن مواصفات الهاتفين قبل ميعاد إصدارهما رسميًا، إلا أن موقع جي إس إم آرينا التقني كشف عن المواصفات الرسمية للهاتفين.









1- مواصفات هاتف Honor Play 4 Pro





يأتى هاتف Honor Play 4 Pro بشاشة قياس 6.57 بوصة، وبدقة + 1080p، وبفتحة مزدوجة أعلى يسار الشاشة للكاميرات الأمامية لمكالمات الفيديو وإلتقاط صور السيلفي، بالإضافة لقارىء بصمة الإصبع فى جانب الهاتف عند زر التشغيل.





ويعمل هاتف Honor Play 4 Pro ، بمعالج قوي من نوع Kirin 990 يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وبواجهة مستخدم run Magic UI 3.1 على نظام تشغيل Android 10، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية بحجم 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت.









ولعشاق التصوير، يمتلك هاتف Honor Play 4 Pro كاميرا خلفية ثنائية بمستشعر رئيسي من Sony IMX600 بدقة 40 ميجابسكل وفلتر RYYB لالتقاط 40% من الضوء الموجود لإعطاء صور أفضل، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل وخاصية تقريب بصري 3x optical zoom، ويمكن للهاتف تسجيل لقطات فيديو بدقة 4K ، بمعدل 60 إطار فى الثانية.





ويحتوى هاتف Honor Play 4 Pro على بطارية قوية سعة 4200 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 40 واط، حيث يتم شحن 70% من البطارية فى 30 دقيقة فقط، كما يتوافر الهاتف باللونين الأزرق والأسود.





أما بالنسبة للسعر، فيأتى هاتف Honor Play 4 Pro بسعر 410 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 6600 جنيه مصري، وبالتالي فإن الهاتف يعد واحدًا من أفضل الهواتف التى تأتى بمعالج Kirin 990 الرائد









2- مواصفات هاتف Honor Play 4





يأتى هاتف Honor Play 4 بشاشة قياس 6.81 بوصة، من نوع IPS LCD ، وبدقة + P1080، وبها ثقب أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية، للكاميرات الأمامية لمكالمات الفيديو وإلتقاط صور السيلفي، بالإضافة لقارىء بصمة الإصبع فى جانب الهاتف عند زر التشغيل، مثل هاتف Honor Play 4 Pro .





ويعمل هاتف Honor Play 4، بمعالج قوي من نوع MediaTek Dimensity 800 رباعي النواة، ويدعم تقنية الإتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، وبذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، ويدعم إضافة كارت ذاكرة خارجي لزيادة المساحة حتى 512 جيجابايت.









ويحتوى هاتف Honor Play 4، على كاميرا خلفية رباعية، بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع Ultra-Wide، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل ماكرو، وكاميرا رابعة بدقة 2 ميجابكسل، إضافةً إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، ويمكن للكاميرا تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K.





ويمتلك هاتف Honor Play 4 بطارية قوية سعة 4300 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 واط، وباللونين الأزرق والأسود، أما بالنسبة لسعر الهاتف، يأتى هاتف Honor Play 4 بسعر 280 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 4500 جنيه مصري.



