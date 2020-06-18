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تكنولوجيا

هونر تعتزم الإعلان عن هاتفي 30 Youth وX10 Max في أول يوليو

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:00 م
Honor 30 Youth Edition
Honor 30 Youth Edition
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شيماء عبد المنعم
تعتزم شركة هونر Honor، العلامة التجارية الفرية التابعة لشركة هواوي، عقد مؤتمرها القادم في شهر يوليو للإعلان عن هاتفي Honor 30 Youth وX10 Max.


ووفقا ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أشارت أحدث التسريبات على موقع ويبو Weib الصيني، إلى مواصفات هاتف Honor X10 Max، والذي سيأتي بشاشة بقياس 7.09 بوصة، ويحمل الاسم الرمزي "King Kong"، بينما يطلق على هاتف Honor 30 Youth، اسم ماكسويل Maxwell، وسيتم إطلاق كلا الهاتفين في نفس الوقت.




وحسبما ورد في التسريبات، تخطط شركة هونر Honor، لإطلاق هاتفي Honor 30 Youth وX10 Max في 4 أو 5 من شهر يوليو المقبل، بينما قررت تأجيل إطلاق هاتف Honor X10 Pro في الوقت الحالي.


ومن المتوقع أن يستخدم هاتف Honor 30 Youth، هو علامة تجارية جديدة للشركة الصينية والذي يمكن إعادة تسميته إلى Honor 30 Lite، معالج من نوع MediaTek Dimensity، ووفقا للتسريبات سيضم الهاتف إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة عدسات f/1.8.


وبحسب التسريبات، سيتم بيع إصدار هاتف Honor 30 Youth مقابل سعر 225 دولاا أمريكيا، وأما بالسبة لهاتف Honor X10 Pro، فمن المتوقع أن يأتي بشاشة بقياس 6.63 بوصة، ولكن بمعالج أقوى من نوع Kirin 985، ومع عدسة كاميرا رئيسيةبدقة 40 ميجابيكسل.
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