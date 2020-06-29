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تكنولوجيا

قبل أيام من إطلاقه.. تعرف على مواصفات هاتف Honor 30 Youth Edition 5G.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:01 م
تعرف على مواصفات
تعرف على مواصفات هاتف Honor 30 Youth Edition 5G
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ندى على
أعلنت العلامة التجارية الصينية، هونر Honor ، عن إطلاق هاتفها Honor 30 Youth Edition 5G ، يوم الخميس المقبل، 2 يوليو، في الصين، وذلك عبر حدث عبر الإنترنت. 

وبحسب موقع Gizmochina التقنى الصينى فإن هاتف Honor 30 Youth Edition 5G ، سيعمل بمعالج من نوع Mediatek MT6873 والمعروف أيضًا باسم Dimensity 800، والذي يدعم تشغيل تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G . 


ويحتوى هاتف Honor 30 Youth Edition 5G على شاشة بقياس 6.5 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى نوتش للكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 16 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، وثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

وسيعمل هاتف  Honor 30 Youth Edition 5G ، بواجهة مستخدم EMUI 10.1 المتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10 ولكن بدون خدمات جوجل، وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير ، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط. 

ومن المقرر أن يصدر الهاتف في الصين باسم  Honor 30 Youth Edition 5G أما في خارج الصين فسيصدر باسم Honor 30 Lite 5G ، كما أن هونر من المحتمل أن تطلق معه هاتف آخر وهو هاتف Honor X10 Max . 

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