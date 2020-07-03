AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

هواوي تضم منافس أوبر إلى متجر تطبيقاتها.. تفاصيل

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:00 م
منصة النقل عند الطلب
منصة النقل عند الطلب بولت Bolt
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تعددت مشاكل شركة هواوي Huawei الصينية، مع الولايات المتحدة التي فرضت عليها العديد من العقوبات التى تركتها في النهاية بدون خدمات جوجل، والتي أدت بالتالي إلى عدم الوصول إلى بعض التطبيقات المهمة والموثقة جيدا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، بالرغم من العقوبات المستمرة والمفروضة عليها خلال، أحرزت عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي خلال عام واحد فقط تقدما قويا من خلال التطبيقات التي توفرها على المتجر الألكتروني الخاص بخدماتها AppGallery، والذي يضم الآن أول تطبيقات ركوب مشتركة رئيسية.


وستظهر منصة النقل عند الطلب بولت Bolt، التي يطلق عليها بعض "أوبر الأوروبية" والمنافسة لها أيضًا، هذا الأسبوع على متجر التطبيقات التابع لشركة هواوي، والذي سيوفر خدمة توصيل الطعام أيضا، مثل Uber Eats.

وتتشابة خدمة النقل بولت Bolt، مع خدمة النقل الأمريكية الشهيرة أوبر Uber، وطريقة عمل التطبيق ليست مختلفة كثيرا أيضا، حيث يمكنك الحصول على رحلة بأسعار تنافسية، وكل ما تحتاجه هو ملف تعريف وبطاقة مصرفية مرتبطة.

ولكن الفرق الوحيد بين الخدمة الناشئة ومنصة أوبر، هو وجودها في البلدان التي تتمتع فيها هواوي بقوة في المبيعات، منها الكثير من المدن الكبيرى في وسط وشرق أوروبا، والسويد، وروسيا وبعض دول رابطة الدول المستقلة، وعدد قليل من الدول الأفريقية، و جميع المدن المكسيكية الرئيسية

ووفقا لأحصائيات Financial Times، تعد شركة بولت Bolt ثالث أسرع شركة في أوروبا من حيث التكنولوجيا وقد جمعت 109 مليون دولار لتوسيع أعمالها في توصيل الطعام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بديل Google Maps.. هواوي HUAWEI تعتمد تطبيق WeGo

بداية من اليوم.. قرار جديد من UBER EATS في السعودية.. تعرف عليه

مساعد هواوي الذكي Celia متاح على هذه الهواتف فقط.. فيديو

رغم حظرها.. هواوي تتحدى بمنافسة جوجل وآبل بـ HarmonyOS

هواوى: 1.5 مليون مطور لمنافسة أندرويد و iOS

أحدثها محرك بحث PETAL .. هواوي تقضي على هيمنة جوجل بـ 8 تطبيقات جديدة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة بشأن اغتصاب الطفل السوري بلبنان ومفاجآت تكشفها التحقيقات

المصل واللقاح: أعراض كورونا في الفترة الحالية خفيفة لا تستدعى إجراء مسحات

استعدادا لمواجهة الوداد بدوري الأبطال.. الأهلي يستقر على طائرة خاصة ومعسكر مبكر

بعد ساعات من طرحها.. الناس في بلادي لـ منير تريند رقم 9 على اليوتيوب

نشرة السوشيال ميديا.. كنزي عمرو دياب في أحضان صديقها.. درة تنفعل بسبب اغتصاب طفل سوري

رجل الظل في أزمة كورونا.. من هو جان كاستكس رئيس الوزراء الفرنسي الجديد

AdvertisementS

رفع العصا ورمى الجزرة.. احتجاجات إثيوبيا تنزع قناع رجل السلام عن وجه آبي أحمد

شعراوي: إحالة واقعة انهيار العقار المخالف على سائق الحفار بالجيزة للتحقيق

للوقاية من كورونا.. رسالة جديدة على فيسبوك وإنستجرام تنبهك لارتداء الكمامة

المضادات الحيوية أهمها.. 5 أدوية تهدد حياة مصابي كورونا.. تفاصيل

تستمر لشهور.. أعراض غريبة تظهر بأجساد المتعافين من كورونا

المصل واللقاح: أعراض كورونا في الفترة الحالية خفيفة لا تستدعى إجراء مسحات

بعد تصاعد التوتر بين البلدين.. رئيس الوزراء الهندي يظهر بالزي العسكري على الحدود مع الصين.. صور

بمكياج جذاب.. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

التدخل السريع: فوجئنا بالوضع السيئ لسيدة المنيا المحبوسة منذ 22 عاما

سورة الكهف.. 5 أمور تحدث لك عند قراءتها يوم الجمعة

عملية السرعة الفائقة.. خبير أمريكي: التوصل لإنتاج لقاح آمن وفعال للوقاية من كورونا بنهاية 2020

استعدادا لمواجهة الوداد بدوري الأبطال.. الأهلي يستقر على طائرة خاصة ومعسكر مبكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض أسعار شيري أريزو chery arrizo 5 في مصر ..صور

صح أم خطأ.. الألم المزمن يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا

بـ الجلد الأسود.. أمل عرفة تتالق بإطلالة تبرز رشاقتها.. شاهد