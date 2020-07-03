هواوي تضم منافس أوبر إلى متجر تطبيقاتها.. تفاصيل

تعددت مشاكل شركة هواوي Huawei الصينية، مع الولايات المتحدة التي فرضت عليها العديد من العقوبات التى تركتها في النهاية بدون خدمات جوجل، والتي أدت بالتالي إلى عدم الوصول إلى بعض التطبيقات المهمة والموثقة جيدا.





هواوي خلال عام واحد فقط تقدما قويا من خلال التطبيقات التي توفرها على المتجر الألكتروني الخاص بخدماتها وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، بالرغم من العقوبات المستمرة والمفروضة عليها خلال، أحرزت عملاق التكنولوجيا الصينيةخلال عام واحد فقط تقدما قويا من خلال التطبيقات التي توفرها على المتجر الألكتروني الخاص بخدماتها AppGallery ، والذي يضم الآن أول تطبيقات ركوب مشتركة رئيسية.









وستظهر منصة النقل عند الطلب بولت Bolt، التي يطلق عليها بعض "أوبر الأوروبية" والمنافسة لها أيضًا، هذا الأسبوع على متجر التطبيقات التابع لشركة هواوي، والذي سيوفر خدمة توصيل الطعام أيضا، مثل Uber Eats.





وتتشابة خدمة النقل بولت Bolt، مع خدمة النقل الأمريكية الشهيرة أوبر Uber، وطريقة عمل التطبيق ليست مختلفة كثيرا أيضا، حيث يمكنك الحصول على رحلة بأسعار تنافسية، وكل ما تحتاجه هو ملف تعريف وبطاقة مصرفية مرتبطة.





ولكن الفرق الوحيد بين الخدمة الناشئة ومنصة أوبر، هو وجودها في البلدان التي تتمتع فيها هواوي بقوة في المبيعات، منها الكثير من المدن الكبيرى في وسط وشرق أوروبا، والسويد، وروسيا وبعض دول رابطة الدول المستقلة، وعدد قليل من الدول الأفريقية، و جميع المدن المكسيكية الرئيسية





ووفقا لأحصائيات Financial Times، تعد شركة بولت Bolt ثالث أسرع شركة في أوروبا من حيث التكنولوجيا وقد جمعت 109 مليون دولار لتوسيع أعمالها في توصيل الطعام.