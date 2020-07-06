شاهد| صورة لأحدث هاتف هواوي غامض

نشر موقع جي اس ام ارينا التقني صورة مسربة تظهر هاتف غامض للعملاق الصيني هواوي huawei ، الأمر الذي الكثيرين في حيرة لمعرفة أي تفاصيل عن الهاتف. هاتفجعللمعرفة أي





كانت الصورة قد تم نشرها علي منصة التواصل الإجتماعية الصينية ويبو weibo ، حيث ظهر الهاتف بكاميرا رباعية مستطيلة.





ويتضح من صورة الهاتف أنه من الفئة المتوسطة عالية المواصفات، حيث الكاميرا الرئيسية بدقة ٤٨ ميجابيكسل.





و رجح مسرب الصورة أنها لهاتف Honor Magic 3 المتوقع اصداره قريبًا، لان الصورة ملتقطة بشقيقه الاكبر Honor Magic 2.





و من المتوقع أن تظهر تفاصيل أكثر عن الهاتف الغامض في الساعات القليلة القادمة.