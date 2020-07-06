شاهد| صورة لأحدث هاتف هواوي غامض

نشر موقع جي اس ام ارينا التقني صورة مسربة تظهر هاتف غامض للعملاق الصيني هواوي huawei، الأمر الذي جعل الكثيرين في حيرة لمعرفة أي تفاصيل عن الهاتف.
كانت الصورة قد تم نشرها علي منصة التواصل الإجتماعية الصينية ويبو weibo، حيث ظهر الهاتف بكاميرا رباعية مستطيلة.
ويتضح من صورة الهاتف أنه من الفئة المتوسطة عالية المواصفات، حيث الكاميرا الرئيسية بدقة ٤٨ ميجابيكسل.
و رجح مسرب الصورة أنها لهاتف Honor Magic 3 المتوقع اصداره قريبًا، لان الصورة ملتقطة بشقيقه الاكبر Honor Magic 2.
و من المتوقع أن تظهر تفاصيل أكثر عن الهاتف الغامض في الساعات القليلة القادمة.