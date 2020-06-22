بخطوات سهلة .. كيف تستمتع بجميع التطبيقات على هاتفي هواوي Y8p وY6p بواسطة HUAWEI App Gallery

تعتمد هواوي في عملها على قطاع الأبحاث والتطوير سواء في البرمجيات التي تطورها باستمرار أو المنتجات التي تصممها بأحدث التقنيات، وهذا ما شهده المستهلك المصري من خلال إطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة هي HUAWEI P40 Pro وHUAWEI Y8p وHUAWEI Y6p. والأجهزة كغيرها تعتمد بشكل متكامل على منصة خدمات هواوي Huawei Mobile Services، التي تشمل على متجر التطبيقات الخاص بها HUAWEI AppGallery الذي أصبح واحدًا من أفضل ثلاثة متاجر تطبيقات حول العالم في وقت قصير جدًا.

ويتمكن مستخدمو هواتف هواوي من إيجاد أكثر من مصدر وطريقة لتحميل التطبيقات والألعاب، ويستطيع المستخدم كتابة اسم التطبيق على سبيل المثال Facebook وWhatsAppوInstagramوLinkedInوTwitterفي خانة البحث الموجودة في HUAWEI AppGallery وسينقلهم مباشرة إلى موقع التطبيق لتنزيله وتثبيته على الهاتف، كما يمكن للمستخدم أن يقوم بتحميل التطبيق الذي يرغب فيه من مواقع الشركات نفسها بخلاف نوع الهاتف أو نظام تشغيله. ويشمل متجر تطبيقات Huawei AppGalleryعلى تطبيق AppFinder الذي يعرض أشهر التطبيقات والالعاب المستخدمة، بالإضافة الي إمكانية البحث عن أي تطبيق للأندرويد وتحصل على روابط خارجية من أجل تحميل هذه التطبيقات.

هذابالإضافة الي أن المتجر يضم تطبيق Huawei Email الذي يقدم كافة إعدادات أنظمة البريد الإلكتروني، حيث يستطيع العميل استخدام البريد الإلكتروني سواء كان Gmail أو غيره. أما بالنسبة لتطبيقات الملاحة والخرائط فيستطيع المستخدم تشغيلها بسهولة على المتصفح الرسمي لهواوي HUAWEI Browser، كما يوجد تطبيقات كثيرة للخرائط والملاحة العالمية على متجر هواوي للتطبيقات مثل تطبيق HERE WeGo، الذي يعد منافسًا قويًا لتطبيق Google Maps.

ويضم متجر HUAWEI AppGallery العديد من تطبيقات مشاهدة الأفلام والمسلسلات أونلاين مثل: Netflix، وShahid، و! WATCH it، وتطبيق خدمة بث الفيديو HUAWEI Video الذي تم إطلاقه مؤخرًا في مصر، كما يحتوي المتجر علي تطبيق Otlob الشهير الذي أضافته هواوي مؤخرًا، بجانب التطبيقات الترفيهية والألعاب الشهيرة مثل، Snapchat، وTik Tok، وAnghami، وSound Cloud، وDeezer، والألعاب Pubg وCall Of Duty وGame of Thrones الشهيرة. ويتمكن مستخدمو هواتف هواوي الجديدة من مشاهدة مقاطع فيديو اليوتيوب من خلال موقع YouTube أو من خلال التطبيقات البديلة الموجودة على HUAWEI AppGallery،

كما يوفر المتجر تطبيقات جميع مشغلي الاتصالات في مصر مثل My Orange وMy Etisalat وMy We وAna Vodafone. يتمكن مستخدمو هواتف هواوي الجديدة من مشاهدة مقاطع فيديو اليوتيوب من خلال موقع YouTube أو من خلال التطبيقات البديلة الموجودة على HUAWEI AppGallery، كما يحتوي المتجر أيضًا على تطبيقات البنوك الشهيرة في مصر والتطبيقات المصرفية مثل Banque Misr Online وCIB Egypt Mobile Banking وOrange Cash وmyFawry.