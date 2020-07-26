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تكنولوجيا

تستطيع الصمود 30 شهرا دون خدش .. سامسونج تستخدم نوع زجاج جديدا لهواتفها

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:02 ص
سامسونج تستخدم نوع
سامسونج تستخدم نوع زجاج جديد لهواتفها
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة Samsung سامسونج ستستخدم تقنيات جديدة وأجيال حديثة من أنواع الزجاج  المستخدم في شاشات الهواتف، لإنتاج هواتف مضادة للكسر والخدش. 


وبحسب موقع CNET فإن سامسونج ستستخدم أحدث جيل من زجاج Corning Gorilla، والذى سيكون قادرا على تجنب الخدوش العميقة والتى تشوه شاشات الهواتف وأجسامها.



وسيكون الزجاج الجديد الذي ستقوم باستخدامه سامسونج من نوع Gorilla Glass Victus وهو الجيل السادس الأحدث من الزجاج الذي تستخدمه سامسونج حيث يعمل على مقاومة الأسطح الصلبة والخشنة عند سقوطها على الهاتف من ارتفاع ليس كبيرا. 


ويعد زجاج Gorilla Glass Victus أكثر مقاومة للخدش مرتين من سابقه وأكثر مقاومة بأربع مرات من زجاج  aluminosilicate ، كما  يمنع الزجاج الخدوش العميقة الموجودة على الهواتف ولكن ليست حالات الكشط الدقيقة، كما أنها ستساعد الهاتف على الصمود لفترة تصل ل 30 شهرا دون أعطال. 


وأعلنت سامسونج، في وقت سابق، أنها ستستخدم  زجاج رقيق جدا في هاتفها القابل للطى القادم 2 Galaxy Z Fold ، من نوع UTG لتستطيع تخفيض سعره حتى لا يواجه نفس انتقادات سابقه Galaxy Fold، حيث من المرجح أن يكون سعره أقل 100 دولار ليكون سعره  حوالى 1880 دولارًا أى ما يعادل 30 ألف جنيه مصرى.

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