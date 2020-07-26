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تكنولوجيا

يلتقط الصور ويدير المكالمات .. تفاصيل تطبيق ساعة Galaxy Watch 3 قبل إصدارها

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:00 ص
تعرف على تطبيق ساعة
تعرف على تطبيق ساعة Galaxy Watch 3 قبل إصدارها
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ندى على
كشفت تسريبات أن ساعة Galaxy Watch 3 الذكية القادمة من سامسونج ستحصل على تطبيق سيتم إصداره على متجر تطبيقات جوجل Google Play Store وسيضم العديد من الميزات. 

وبحسب موقع 9to5Google التقنى فإن تطبيق ساعة Galaxy Watch 3 سيحتوى على عدد من الميزات مثل التقاط الصور، وإدارة المكالمات الهاتفية عن طريق الساعة بدلا من الهاتف، مع عدد من الإيماءات الأخرى. 


وسيقوم التطبيق بإصدار عدد من الإنذرات لتنبيه المستخدمين للإشعارات أو الرسائل أو المكالمات، كم أن التطبيق يحتوى على بعض الميزات للمكفوفين حيث سيكون قادرًا على التحكم في حجم النص والرموز والمحتوى على الشاشة.  

ومن المقرر أن يكون التطبيق مجانى، وسيصدر على متجر تطبيقات جوجل بمجرد إصدار ساعة Galaxy Watch 3 في 5 أغسطس القادم، حيث ستحتوى على شاشة بقياس 1.4 بوصة، بالإضافة إلى مساحة تخزين 8 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى 1 جيجا بايت رام.

وستصدر ساعة Galaxy Watch 3 الذكية بحجمين مختلفين الأول بحجم 41 مم وببطارية 247 مللي أمبير في الساعة وحوالى 400 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 6450 جنيه مصرى، والثانى 45 ملم مع بطارية 340 مللي أمبير في الساعة ، وبسعر 600 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 9675 جنيه مصرى. 


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