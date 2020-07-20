سامسونج تلغي ميزات مهمة في تطبيقها الصحى Samsung Health Monitor

قامت شركة Samsung سامسونج بإجراء تغيير كبير على تطبيق الصحة الخاص بها Samsung Health Monitor والموجود في ساعاتها الذكية، وعدد من أجهزتها القابلة للارتداء، وذلك بإلغاء عدد من الميزات المهمة في التطبيق.





وبحسب موقع SamMobile فإن سامسونج قامت بإخطار مستخدميها أنها ستقوم بإلغاء ميزات قياس الوزن و السعرات الحرارية و وتتبع نسبة الكافيين في الدم، حيث أن كل التحديثات القادمة لن تدعم هذه الميزات.









ولم تصدر سامسونج بيانا رسميا حول سبب تخليها عن هذه الميزات في تطبيقها Health Monitor ، كما أنها لم تذكر أى بدائل أخرى لهذه الميزات مرتبطة أو موجودة في تطبيقات أخرى.





ويقوم تطبيق Samsung Health Monitor بقياس معدلات ضربات القلب كهربائيا، كما يقيس نبضات القلب لدى الأشخاص بالإضافة إلى البحث عن أي مخالفات تشير إلى حدوث رعشة أو رجفان أذينى ناتجة عن خلل في القلب.





ويهدف التطبيق لمساعدة 33.5 مليون مريض بالقلب في العالم بالإضافة إلى 5 مليون مريض جديد سنويا، بالإضافة إلى تنبيه المصابين الذين يعانون من المعدلات غير الطبيعية للقلب، وإخطارهم.



