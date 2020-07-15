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تكنولوجيا

أفضل هواتف ذكية أقل من 5000 جنيه في 2020

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:02 ص
أفضل هواتف ذكية أقل
أفضل هواتف ذكية أقل من 5000 جنيه في 2020
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ندى على
مع ارتفاع أسعار الهواتف وكثرة الإصدارات الموجودة في السوق، يواجه مشترو الهواتف حيرة كبيرة عند اختيار هاتف ذكى بسعر متوسط وبإمكانات كبيرة، وتعتبر فئة الهواتف الذكية أقل من 5000 جنيه هي مناسبة من حيث الإمكانيات، والسعر بالنسبة للعديد، ويتوفر منها هواتف لسامسونج،  وأوبو، وهونر، وذكر موقع  CNET أفضل هواتف ذكية أقل من 5000 جنيه في 2020

هاتف Galaxy A51 


الشاشة 

يأتى هاتف Galaxy A51 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED،  وطبقة حماية Corning Gorilla Glass 3، بالإضافة إلى قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها. 

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الكاميرا 

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 بزاوية تصوير واسعة، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4 من نوع Telephoto ، وتأتى الرابعة بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 بمستشعر للعمق. وتتمتع الكاميرا بالقدرة على تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية.

المعالج والبطارية

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A51 بمعالج من نوع Exynos 9611 بقوة 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعتى 64 و 128 جيجابايت، ويعمل الهاتف ببطارية سعة 4000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط. 

السعر 

يتوفر الهاتف بنسختين وهى بسعة 64 GB و128 GB وسيبدأ سعره من 399 دولارا أمريكيا لأصغر نسخة وهى 64GB  أى ما يعادل حوالى  4450 جنيها، ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان، هى الأبيض والأسود والوردى و الأزرق. 

هاتف Honor X10 Max 5G 


الشاشة

يأتي هاتف هونر الجديد بشاشة بقياس 7.09 بوصة، بأكبر شاشة في العالم  من نوع IPS LCD، وبدقة 2280×1080 بكسل، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء لكامير السيلفي التى تأتي  بدقة 8 ميجابكسل.


الكاميرا 

يتميز الجزء الخلفي لهاتف Honor X10 Max 5G ، بفتحة مربعة للكاميرا بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وفلاش LED، إلى جانب عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل.

البطارية والمعالج 

يحتوي هاتف Honor X10 Max 5G ، على بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 واط، ويعمل بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 800 5G، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت. 

السعر 

يبلغ سعر Honor X10 Max 5G  نسخة 6 جيجابايت رام، و128 جيجابايت مقابل 300 دولارا أى ما يعادل حوالى 4809 جنيهات. 

هاتف Oppo A92s 


الشاشة 
تأتى بقياس 6.57 بوصة ، من نوع LCD ، وبدقة 2400x1080 بيكسل، كما سيحتوى على معدل سرعة تحديث ب 120 هرتز. 

ويحتوى على 6 كاميرات، كاميراتين أماميتين تحتوى على مستشعر Sony IMX471 بدقة 16  و 2 ميجا بيكسل ، أما الكاميرات الخلفية 4 كاميرات الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، و كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة مكبرة بدقة 2 ميجا بيكسل، مع عدسة رابعة تحتوى على مستشعر لعمق التصوير بدقة  2 ميجا بيكسل. 

المعالج والبطارية 
وتأتى بطارية هاتف Oppo A92s بقدرة 4000  مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، ومعالج   2GHz octa-core processor من نوع MediaTek's Dimensity 800 SoC ، بالإضافة إلى نسختين من ذاكرة الوصول العشوائى والذاكرة الداخلية حيث ستكون الاولى ب 128/6 والثانية 256/8 . 

السعر 
وسعر هاتف Oppo A92s  يبدأ من 310 دولارات أمريكية أى ما يعادل حوالى 4.880 جنيه مصرى.

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