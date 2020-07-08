بأرخص الأسعار.. أفضل هواتف هونر Honor في 2020 .. فيديو

فاجأت شركة هونر Honor ، العلامة التجارية الفرعية التابعة شركة هواوي الصينية، محبى الهواتف الذكية بإطلاق هواتف بإمكانات عالية، وأسعار رخيصة للغاية، وتناسب جميع الفئات، ويعتبر العام الحالى 2020 هو أكثر هاتف تألقت فيه شركة هونر، ومن أفضل هواتف هونر Honor في 2020 كان هاتف Honor X10 Max 5G، والذى تم إطلاقه مؤخرا.













هاتف Honor X10 Max 5G





ومؤخرا، أعلنت هونر Honor ، بشكل رسمي عن هاتفها الأحدث Honor X10 Max 5G، والذى يعتبر أول هاتف ذكى في العالم يحتوى على شاشة قياس 7 بوصة، يأتي هاتف هونر الجديد بشاشة بقياس 7.09 بوصة، من نوع IPS LCD، وبدقة 2280×1080 بكسل، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء لكامير السيلفي التى تأتي بدقة 8 ميجابكسل.





ويتميز الجزء الخلفي لهاتف X10 Max 5G، بفتحة مربعة للكاميرا بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وفلاش LED، إلى جانب عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل.





ويحتوي هاتف X10 Max 5G، على بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 واط، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.





وداخليا، يعمل هاتف X10 Max 5G، بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 800 5G، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.





وسيكون X10 Max، متاحا باللون الأزرق والفضي والأسود، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات في الصين غدا، مقابل سعر:





بحوالي 270 دولارا، لنسخة 6 جيجابايت رام، و64 جيجابايت.





وبينما تباع نسخة 6 جيجابايت رام، و128 جيجابايت مقابل 300 دولارا أى ما يعادل حوالى 4809 جنيه مصرى.





وأما نسخة 8 جيجابايت رام، و128 جيجابايت مقابل 355 دولارا أى ما يعادل حوالى 5690 جنيه مصرى.









هاتف Honor Play 4 Pro

يأتى هاتف Honor Play 4 Pro بشاشة قياس 6.57 بوصة، وبدقة + 1080p، وبفتحة مزدوجة أعلى يسار الشاشة للكاميرات الأمامية لمكالمات الفيديو وإلتقاط صور السيلفي، بالإضافة لقارىء بصمة الإصبع فى جانب الهاتف عند زر التشغيل.

ويعمل هاتف Honor Play 4 Pro ، بمعالج قوي من نوع Kirin 990 يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وبواجهة مستخدم run Magic UI 3.1 على نظام تشغيل Android 10، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية بحجم 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت.

ولعشاق التصوير، يمتلك هاتف Honor Play 4 Pro كاميرا خلفية ثنائية بمستشعر رئيسي من Sony IMX600 بدقة 40 ميجابسكل وفلتر RYYB لالتقاط 40% من الضوء الموجود لإعطاء صور أفضل، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل وخاصية تقريب بصري 3x optical zoom، ويمكن للهاتف تسجيل لقطات فيديو بدقة 4K ، بمعدل 60 إطار فى الثانية.

ويحتوى هاتف Honor Play 4 Pro على بطارية قوية سعة 4200 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 40 واط، حيث يتم شحن 70% من البطارية فى 30 دقيقة فقط، كما يتوافر الهاتف باللونين الأزرق والأسود.

أما بالنسبة للسعر، فيأتى هاتف Honor Play 4 Pro بسعر 410 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 6600 جنيه مصري، وبالتالي فإن الهاتف يعد واحدًا من أفضل الهواتف التى تأتى بمعالج Kirin 990 الرائد









هاتف Honor 30 Youth Edition 5G

يحتوي هاتف Honor 30 Youth Edition 5G، على شاشة ن نوع LCD بقياس 6.5 بوصة، وبدقة عرض 1080 بيكسل بلس، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز، مع سرعة لمس بمعدل 180 هرتز، بالإضافة إلى نوتش على هيئة قطرة ماء للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ولعشاق التصوير، يقدم هاتف Honor 30 Youth Edition 5Gكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجابيكسل لدعم عمق التصوير، وتدعم الكاميرا الأساسية تسجيل فيديو بدقة 4K مع دعم EIS ونمط التصوير الليلي Super Night.

وكما يعمل هاتف Honor 30 Youth Edition 5G، ببطارية بقوة 4000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5واط، من خلال منفذ USB-C، وتقول هونر ن البطارية تدعم تقنية الشحن بنسبة 53 % خلال 30 دقيقة، ويضم الجهاز مدخل 3.5 مللميتر للسماعات، ويدعم الاتصال بشبكات Wi-Fi 5.

ويعمل الهاتف بمعالج من نوع Mediatek MT6873 والمعروف أيضًا باسم Dimensity 800، والذي يدعم تشغيل تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، كما أن سعر الهاتف سيكون بسعر يبدأ من 240 دولار امريكى أى ما يعادل 3847 جنيه مصرى.



