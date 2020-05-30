هونر تنافس ريلمي بقوة.. مقارنة بين هاتفي Realme 6s وHONOR 9X Lite

هواوي وأوبو بعد أن قامت الشركات الصينية بإضافة شركات فرعية لعلاماتها التجارية لزيادة المنافسة، ولعل من أبرزها شركتي هواوي تشتد المنافسة بين شركات تصنيع الهواتف الذكية على مر السنوات الماضية، خاصة بين كلا منوأوبو بعد أن قامت الشركات الصينية بإضافة شركات فرعية لعلاماتها التجارية لزيادة المنافسة، ولعل من أبرزها شركتي هواوي وأوبو ، حيث أطلقت كلا منهما علامة تجارية فرعية خاصة بها؛ للحصول على حصة إضافية من سوق الأجهزة الذكية.





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وأطلقت شركة هواوي الصينية علاماتها التجارية المعروفة باسم هونر في شهر ديسمبر من عام 2013، للتنافس في أسواق الهواتف الذكية على مستوي العالم من خلا توفير تقنيات مبتكرة بأسعار منافسة، حيث احتلت هونر المرتبة السادسة بحصة سوقية بلغت 4.1% في بداية عام 2019.





وتعد شركة ريلمي Realme ، العلامة التجارية الأسرع نموا في عالم الهواتف الذكية، وهي تعتبر علامة تجارية تابعة لشركة أوبو الصينية تأسست في عام 2018، وأطلقت أجهزتها لأول مرة في اصين في عام 2010 باسم OPPO Real، إلى أن انفصلت عن أوبو في عام 2018 وأصبحت شركة مستقلة بذاتها.





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Realme 6s و HONOR 9X Lite من حيث: هاتفي هاتفمن حيث: وفيما يلي نستعرض مقارنة لأبرز مواصفات هواتف شركتي هونر وريلمي الحديثة،





- الشاشة:





يأتي هاتف Realme 6s، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، ومن نوع LCD وبدقة 1080+ بيكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز، بينما يقدم هاتف Honor 9X Lite تجربة ذكية ومتميزة للمستخدمين من خلال شاشة عرض كاملة بنفس قياس جهاز ريلمي قياس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD، بجودة FHD+ بدقة 1080×2340 بكسل.





هاتف هونر Honor 9X Lite





- المعالج والذاكرة:





يأتي هاتف هونر Honor 9X Lite، بمعالج من ن تصنيع هواوي نفسها من نوع Kirin 710، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، إلى جانب مساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما تعمل بطاقات SIM و microSD معا لتوفير ما يصل إلى 512 جيجابايت من الذاكرة الخارجية، وبينما يعمل هاتف Realme 6s، بمعالج من نوع Helio G90T، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.





- الكاميرا:





يتميز هاتف Realme 6s، بإعدادات كاميرا خلفية رباعية،مع عدسة رئيسية من نوع ISOCELL GW1 وبدقة 48 ميجابيكسل، مع عدسة بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، ومستشعر B&W بدقة 2 ميجابيكسل، وأخر macro بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافةإلى نوتش على شكل ثقب للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.





ويقدم هاتف هونر Honor 9X Lite، كاميرا خلفية تأتي بارزة عن ظهر الهاتف وتأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية للهاتف أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ، بينما تأتي الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0.





- البطارية:





يحتوي هاتف Realme 6s، على بطارية بقوة 4300 ميللي أمبير، دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 30 واط، وتقول ريلمي باستطاعة البطارية الوصول لنسبة 100% خلال 55 دقيقة فقط، بينما يعمل هاتف هونر Honor 9X Lite، ببطارية بقوة 3750 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، حي يتيح العمر الطويل للبطارية شغيل الموسيقى حتى 108 ساعات، أو 28 ساعة من المكالمات الهاتفية، أو 22 ساعة من تشغيل الفيديو، أو 10 ساعات من اللعب المتواصل.





- السعر:





يعد هاتف Honor 9X Lite، من هونر الأرخص في فئته السعرية والأقل بحولي 2800 جنيه مصري للنسخة 4 / 128 جيجابايت، بينما يتوفر هاتف Realme 6s، مقابل سعر 200 يورو أي ما يعادل 3,481 جنيها مصريا .



