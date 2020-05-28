ريلمي تعلن رسميا عن هاتفي Realme 6s و Realme X50.. صور ومواصفات

كشفت شركة ريلمي Realme ، رسميا في حدث بث على شبكة الإنترنت مؤخرا، عن جهازين ذكيين الأول هاتف X50 Pro Player والذي يأتي بمواصفات قوية مخصصة للألعاب، والثاني هاتف Realme 6s، والذي يقدم كاميرا خلفية رباعية مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز، وفيما يلي نستعرض مواصفات وأسعار هاتفي ريلمي، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.





مواصفات هاتف Realme 6s:





يأتي هاتف ريلمي Realme 6s، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، ومن نوع LCD وبدقة 1080+ بيكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز، كما يدعم الهاتف التبديل إلى معدل 60 هرتز، وتضم الشاشة الهاتف حماية من زجاج Gorilla Glass 3.









وبالنسبة للكاميرا، يتميز هاتف Realme 6s، بإعدادات كاميرا خلفية رباعية،مع عدسة رئيسية من نوع ISOCELL GW1 وبدقة 48 ميجابيكسل، مع عدسة بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، ومستشعر B&W بدقة 2 ميجابيكسل، وأخر macro بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافةإلى نوتش على شكل ثقب للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.





ويعمل هاتف Realme 6s، بمعالج من نوع Helio G90T، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، كما يحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4300 ميللي أمبير، دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 30 واط، وتقول ريلمي باستطاعة البطارية الوصول لنسبة 100% خلال 55 دقيقة فقط، ويتوفر هاتف Realme 6s باللون الأسود فقط، مقابل سعر 200 يورو أي ما يعادل 3,481 جنيها.





مواصفات Realme X50 Pro:





يشمل هاتف Realme X50 Pro، شاشة بقياس 6.4 بوصة، من نوع AMOLED،، مع معدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة لنوتش على هيئة ثقب عرض يحتوى على كاميرا أمامية مزدوجة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، والتى تأتي بدقة 16 ميجابيكسل في المستشعر الرئيسي ودقة 2 ميجابيكسل في مستشعر العمق الثانوي.





ويعمل هاتف Realme X50 Pro، بمعالج من نوع Snapdragon 865 يدعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 وذاكرة تخزين اخلية من نوع UFS 3.0.





وبالنسبة للكاميرا الخلفية يضم هاتف Realme X50 Pro، مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، مع مستشعرmacro بدقة 2 ميجابيكسل، ويحتوي هاتف ريلمي على بطارية بقوة 4200 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 65 واط، يمكن شحنها بنسبة 100% خلال 35 دقيقة، ويتميز الهاتف بإمكانيات تبريد X50 Pro Player، إذ يحتوي الهاتف على صفائح جرافيت بين البطارية واللوحة الخلفية للمساعدة في تبديد الحرارة وتوفير تجربة ألعاب مثالية.



