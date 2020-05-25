بقدرة 10 آلاف مللي أمبير.. ريلمي تصدر رسميا جهاز باور بانك Realme Power Bank 2 ..فيديو

أعلنت العلامة التجارية Realme ريلمي المملوكة لشركة OPPO أوبو الصينية، اليوم رسميا، عددا من منتجاتها على موقعها الرسمى على تويتر، تشمل جهاز باور بانك، وساعة ذكية لمراقبة القلب ومستوى الأكسجين، إضافة إلى إطلاقها أول شاشة تليفزيون ذكي.





وأطلقت ريلمى جهاز Realme Power Bank 2 بقدرة 10 آلاف مللى أمبير، و مزود بتقنية الشحن السريع ثنائي الاتجاه بقدرة 18 واط، بالإضافة إلى شحن سريع لأجهزة متعددة ومنفذ شحن مزدوج يناسب فتحات USB A و USB C ، مع حماية الدوائر الكهربائية من 13 طبقة.









ويأتى سعر Realme Power Bank 2 بـ 13 دولارا أى ما يعادل حوالى 207 جنيهات.





كما أعلنت الشركة عن أول تليفزيون ذكى لها، حيث تأتى شاشة تليفزيون ريلمى الذكية بنسختين الأولى بشاشة قياس 32 بوصة وبجودة 720 بيكسل، والثانية بشاشة قياس 43 بوصة وبجودة 1080 بيكسل.

وتتميز الشاشات باحتوائها على تقنيات HDR10 و HLG ويصل نقاء الشاشة لـ 400 nits حيث تدعم وضوح الألوان وجودة الصورة بشكل كبير، كما تستخدم معالج من نوع MediaTek رباعى النواة، إضافة إلى سماعات رباعية معتمدة من Dolby Audio بقدرة 24 واط.





وقامت شركة ريلمى بتوفير المنتجات على موقعها الإلكترونى للحجز المسبق، حيث ستقوم الشركة بإطلاقها للأسواق العالمية في يوم 5 يونيو القادم، أما شاشة تليفزيون ريلمى الذكية فستكون في الأسواق بدءا من يوم 2 يونيو.