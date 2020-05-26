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تكنولوجيا

رسميا.. هواوي تعلن عن هاتفها الأحدث Enjoy Z 5G.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:01 ص
هاتف هواوي Enjoy
هاتف هواوي Enjoy Z 5G
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة هواوي Huawei، عن هاتفها الجديد Enjoy Z 5G، والذي يقدم مواصفات مشابهة لهاتف X10 5G من هونر، من بينها دعم شبكات الجيل الخامس 5G، إلى جانب شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز، مع إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية، وبسعر مناسب.


ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي هاتف هواوي الأحدث Enjoy Z 5G، على إعدادات كاميرا لفية ثلاثية، تأتي الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، إلى جانب كاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة التي لا يتجاوز بعدها 4 سم.




ويشمل هاتف إنجوي زد 5جي Enjoy Z 5G، شاشة من نوع LCD بقياس 6.57 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل، مع معدل تحديث قدره 90 هرتز.


وتحتوي الشاشة نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر بصمة الأصبع على جانب الهاتف.

Huawei Enjoy Z 5G brings 90Hz display, Dimensity 800 SoC and triple cameras


ويعمل هاتف هواوي Enjoy Z 5G، بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 800، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت قابلة للتوسعة ببطاقا الذاكرة الخارجية.


وبرمجيا، يعمل هاتف Enjoy Z 5G، بواجهة المستخدم EMIUI 10.1 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، إلى جانب بطارية بقوة 4000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط.

Huawei Enjoy Z 5G brings 90Hz display, Dimensity 800 SoC and triple cameras


ويتوفر هاتف هواوي Enjoy Z 5G، بثلاثة خيارات لونية الأسود والأزرق والوردي، وهو متاح للحجز المسبق في الصين فقط، أما السعر فيأتي كالآتي:

خيار سعة التخزين 6 و64 جيجابايت، بسعر 238 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 3,774 جنيه مصري.


وخيار 6 و128 جيجابايت، يأتي بسعر يعادل 266 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 4,218 جنيه مصري.


وخيار 8 و128 جيجابايت، بسعر يعادل 308 دولارات أمريكية، أى ما يعادل 4,884 جنيه مصري.
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