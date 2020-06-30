أفضل هواتف شاومى في 2020..فيديو

وكانت شاومى أقل شركات الهواتف تأثرا بسبب فيروس كورونا، حيث كانت مبيعات هواتفها خاصة هاتف Mi 10 Pro له تأثير كبير في انقاذها من الخسارة، وفيما يلى مميزات

هاتف Xiaomi Mi 10 Pro

شاشة هاتف هاتف Xiaomi Mi 10 Pro

يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED ، مع حافات منحنية مقاسها 6.67 بوصة، تبلغ دقتها 1080×2340 بيكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، وثقب للكاميرا الأمامية، ويبلغ سطوع الشاشة 1200 شمعة، يعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم MIUI 11 من شاومي المعتمدة على نظام أندرويد 10.

كاميرات هاتف Xiaomi Mi 10 Pro

ويتميز Mi 10 بكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل بمستشعر بحجم 1/1.33 بوصة، ودعم ميزة OIS و EIS، إلى جانب عدسة ثانية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل مع مجال رؤية 117 درجة وفتحة f/2.2، وعدسة ثالثة بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f/2.0، وعدسة رابعة تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة f/2.0 وتكبير بصري بقدرة 10x ودعم ميزة OIS، ويتيح الهاتف للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K بدقة وضوح تبلغ 7680×4320 بيكسل، وهناك كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل

معالج وأداء هاتف Xiaomi Mi 10 Pro

ويأى الهاتف بمعالج Snapdragon 865 المقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 بسعة 512 جيجابايت.

بطارية هاتف Xiaomi Mi 10 Pro

يحتوى الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن سلكي بقوة 50 واط، وشحن لاسلكي بقوة 30 واط، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط.

سعر هاتف Xiaomi Mi 10 Pro

ويبلغ سعر هاتف Xiaomi Mi 10 Pro لنسخة 256/8 من الذاكرة الداخلية والعشوائية 12.175 ألف جنيه مصرى

هاتف POCO F2 Pro

شاشة هاتف POCO F2 Pro





تمتع هاتف POCO F2 Pro بشاشة قياس 6.67 بوصة ، من نوع AMOLED ، وبدقة 2400 x 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة تقنية +HDR10 ، وتتكون الشاشة من نوع زجاج Gorilla Glass 5 ، كما يحتوى على مستشعر لبصمة اليد تحت الشاشة.





كاميرات هاتف POCO F2 Pro





ويتميز هاتف POCO F2 Pro بأربع كاميرات خلفية، الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل من سونى IMX686 ، وبفتحة عدسة f/1.89 ، و كاميرا بزاوية واسعة بدقة 13 ميجا بيكسل مع عدسة ب 123 درجة، وكاميرا بعدسة مكبرة بدقة 5 ميجا بيكسل،بفتحة عدسة f/2.2 ، بالإضافة إلى عدسة رابعة تحتوى على مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.





أما الكاميرا الأمامية فهى كاميرا منبثقة بدقة 20 ميجا بيكسل، وتدعم التصوير البطيء، وتتمتع الكاميرات الخلفية بقدرة على تسجيل الفيديو بدقة 8K بسرعة 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية.





معالج هاتف POCO F2 Pro





ويأتى معالج هاتف POCO F2 Pro من نوع Qualcomm Snapdragon 865 ، بالإضافة إلى أنه سيأتى بنسختين من ذاكرة الوصول العشوائى والذاكرة الداخلية حيث ستكون الاولى ب 128/6 والثانية 256/8 .





بطارية هاتف POCO F2 Pro





وتأتى بطارية هاتف POCO F2 Pro بقدرة 4700 مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، بالإضافة إلى أن الهاتف سيأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، وستدعم أحدث تقنية واى فاى Wi-Fi 6.





سعر هاتف POCO F2 Pro



